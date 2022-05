Britney Spears straciła dziecko na wczesnym etapie ciąży

czytaj dalej

Bloger Orest Zub dokumentuje zniszczenia dokonane przez Rosjan na terenie Ukrainy. Na antenie TVN24 mówił o sytuacji w północnej części kraju, na terenach wyzwolonych przez Ukraińców. - Kiedy jeździsz po tych terenach, rozmawiasz z ludźmi, którzy tam mieszkali przez miesiąc rosyjskiej okupacji, to naprawdę każda osoba ma coś do powiedzenia - ktoś stracił dom, ktoś stracił część rodziny - mówił. Jak dodał, "każda wioska coś straciła". - To jest taka skala, że naprawdę trudno sobie wyobrazić - powiedział.