Kuratorka Britney Spears chce całodobowej ochrony. Ojciec wokalistki: niech płaci sama, wszyscy dostajemy pogróżki

Ojciec Britney Spears, James Spears, który zarządza majątkiem piosenkarki, nie zgodził się na to, aby obciążyć jej konto kosztami całodobowej ochrony dla Jodi Montgomery, kuratorki córki. Tłumaczył, że on i członkowie jego rodziny również otrzymują pogróżki.

Britney Spears w związku z trudnościami psychicznymi i załamaniem nerwowym została sądownie ubezwłasnowolniona w 2008 roku. James ("Jamie") Spears, ojciec piosenkarki, sprawuje zarząd nad jej majątkiem. Obecnie złożył do sądu dokumenty, w których poinformował, że on i inni członkowie rodziny otrzymują groźby śmierci w związku z procesem sądowym wokół trwającej od 13 lat kurateli.

Ojciec Britney Spears nie zgadza się na opłacanie ochrony Jodi Montgomery

Jak podaje CNN news, informacje o wniosku Spearsa pojawiły się po tym, jak w środę współkuratorka, Jodi Montgomery, zwróciła się do ojca wokalistki o przyznanie jej całodobowej ochrony. Montgomery tłumaczyła to "wzrostem liczby pojawiających się coraz poważniejszych pogróżek" na portalach społecznościowych, w wiadomościach tekstowych oraz w rozmowach telefonicznych.

Britney Spears pod nadzorem ojca

23 czerwca Britney Spears po raz pierwszy złożyła zeznania, które nie były utajnione. - Czuję, że wszyscy się przeciw mnie sprzymierzyli, czuję się zastraszana, ignorowana i sama. Męczy mnie samotność – czytała z kartki piosenkarka. Krytykowała sposób, w jaki rodzina, w tym ojciec Spears, sprawuje nad nią kontrolę. Narzekała, że jej rodzina "nic w cholerę nie zrobiła", by jej pomóc. - Ojciec uwielbia kontrolę, jaką mu dano, żeby krzywdzić własną córkę. Pracowałam siedem dni w tygodniu, to było jak kupczenie seksem. Nie miałam karty kredytowej, gotówki ani paszportu. Wszystko, czego dziś chcę, to dostać moje pieniądze i aby się to raz na zawsze skończyło – podkreśliła.