Britney Spears ogłosiła, że pisze książkę, a potem skasowała post 

Do tej pory wydano już blisko 650 tysięcy numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy - poinformował we wtorek w radiowej Jedynce wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełnomocnik rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker. Ponad połowa uchodźców z Ukrainy to dzieci, a ponad 40 procent to kobiety w wieku 19-65 lat. - To pokazuje wyjątkowy obraz migracji - dodał wiceminister.