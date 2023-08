Koniec małżeństwa Britney Spears. Media: Sam Asghari wniósł pozew o rozwód

Pozew miał trafić do sądu w środę. Pierwszy poinformował o tym dobrze zorientowany zwykle w świecie amerykańskich celebrytów TMZ.com. People.com twierdzi, że informację o pozwie potwierdziło mu "wiele źródeł". Portal poprosił też o komentarz w sprawie separacji i rozwodu przedstawicieli słynnej pary, jednak nie uzyskał odpowiedzi ani od rzecznika Spears, ani od reprezentanta Asghariego.

Trzeci mąż Britney Spears

Spears i Asghari poznali się w 2016 roku, na planie teledysku do piosenki "Slumber Party". 12 lat młodszy od celebrytki Irańczyk wcielił się tam w rolę organizatora szalonej imprezy, podrywanego przez Britney. Po zdjęciach dał piosenkarce swój numer, a ona zaprosiła go na randkę. We wrześniu 2021 roku Asghari oświadczył się wokalistce, a ona oświadczyny przyjęła. Para chciała pobrać się już wcześniej, jednak na przeszkodzie stała kuratela zarządzona przez sąd. Ustanowiono ją po rozstaniu gwiazdy z drugim mężem Spears - Kevinem Federlinem w 2007 roku. Na jej mocy, przez niemal 14 lat, opiekunem prawnym Britney był jej ojciec.