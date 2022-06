Britney Spears wzięła ślub z młodszym o 12 lat aktorem. Ceremonię zakłócił jej pierwszy mąż

W czwartek Britney Spears wzięła ślub z młodszym od niej o 12 lat irańskim aktorem i modelem Samem Asgharim. Ceremonię, która odbyła się w posiadłości gwiazdy w Los Angeles, zakłócił pierwszy mąż piosenkarki, Jason Alexander. Interweniowała policja, mężczyzna został aresztowany.

Britney Spears poznała Sama Asghariego w 2016 roku na planie klipu do utworu „Slumber Party”. Dwudziestodwuletni wówczas Irańczyk w teledysku wcielił się w organizatora szalonej imprezy, podrywanego przez Britney. Po zakończeniu zdjęć dał jej swój numer, a ona zaprosiła go na randkę. Zaczęli spotykać się regularnie, w końcu ogłosili, że są w związku. We wrześniu 2021 roku Asghari oświadczył się wokalistce, a ona oświadczyny przyjęła.

Para chciała pobrać się już wcześniej, jednak było to niemożliwe ze względu na prawne problemy wokalistki. Przez prawie 14 lat nad Spears ciążyła zarządzona przez sąd kuratela – czyli prawna opieka jednej osoby dorosłej nad drugą – sprawowana przez jej ojca. Było to wynikiem psychicznych problemów, w które gwiazda wpadła po rozwodzie ze swoim drugim mężem, Kevinem Federlinem, w 2007 roku. Kuratela została zniesiona dopiero w ubiegłym roku. Niedługo później Spears zaszła z Asgharim w ciążę, ale kilka tygodni temu poinformowała o poronieniu.

Britney Spears i jej partner Sam Asghari daddy-azo/X17online.com/Forum

Zakłócony ślub Britney Spears

Ostatecznie ślub odbył się w czwartek 9 czerwca w Los Angeles. Ceremonię próbował przerwać pierwszy mąż Spears, Jason Alexander, jej przyjaciel z młodości. Ich małżeństwo, zawarte w 2004 roku, trwało zaledwie 55 godzin. Ślub wzięli pod wpływem chwili w Las Vegas, a po upływie dwóch dób stwierdzili, że był to żart i wnieśli o jego unieważnienie.

Tuż przed rozpoczęciem ceremonii Alexander wtargnął na teren posesji Spears, gdzie odbywał się ślub, i krążył po niej w poszukiwaniu pary młodej. Jednocześnie cały czas powtarzał próbującym go zatrzymać ochroniarzom, że to on "jest pierwszym i jedynym mężem" piosenkarki. Później udało mu się wejść do środka domu 40-letniej gwiazdy. A wszystko zostało uwiecznione w relacji live, którą prowadził na Instagramie.

Jak informuje portal TZM, ostatecznie intruz został obezwładniony przez ochronę i wyrzucony poza teren posesji Spears. Otoczenie piosenkarki zgłosiło wtargnięcie, a na miejscu pojawiła się policja. Funkcjonariusze odnaleźli Alexandra i zabrali go do aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzut wtargnięcia oraz wandalizmu.

Gwiazdy na ślubie Britney

Portal Page Six, powołując się na relację świadka, podaje, że Britney była "wstrząśnięta" tym incydentem, ale nie chciała przekładać ceremonii. Spears i Asghari pobrali się w obecności ok. 60 osób, wśród których znalazło się wiele gwiazd, m.in. Paris Hilton, Donatella Versace i Drew Barrymore. Na liście gości zabrakło za to rodziców wokalistki oraz jej siostry.

Autor:kgo//az

Źródło: TZM/Page Six