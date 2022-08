To pierwsza premiera Britney Spears od lat. Wraz z Eltonem Johnem nagrała "Hold Me Closer"

Na ten moment fani Britney Spears czekali lata. Piosenkarka, która w ubiegłym roku, dzięki decyzji sądu, wyzwoliła się spod kurateli ojca, zaprezentowała właśnie utwór "Hold Me Closer". Nagrana z Eltonem Johnem piosenka ma premierę w piątek, 26 sierpnia.

W piątek duet Britney Spears i Elton John pojawił się na największych platformach streamingowych. Piosenka "Hold Me Closer" to taneczna wersja motywów z przebojów sir Eltona, z których najmocniej wybija się "Tiny Dancer" (fraza "Hold Me Closer" to cytat z tego utworu - red.). Ale pobrzmiewa tu również "Don't Go Breaking My Heart", czy "The One".

Britney Spears pisze na Facebooku, że to dla niej naprawdę wielkie wydarzenie. "Moja pierwsza piosenka od 6 lat. (...) śpiewam z jednym z najbardziej klasycznych facetów naszych czasów... Elton John. Jestem trochę przytłoczona... To dla mnie wielka sprawa" - dodaje artystka.

Britney Spears: "Chcę być bez strachu, jak wtedy kiedy byłam młodsza"

Ledwie w listopadzie ubiegłego roku sąd zdjął z niej nałożoną w 2008 roku kuratelę ojca, dzięki czemu znów może w pełni decydować o swoich sprawach prywatnych, zawodowych i majątkowych. W czerwcu tego roku Britney wzięła ślub z młodszym od niej o 12 lat irańskim aktorem i modelem Samem Asgharim, którego poznała w 2016 roku na planie klipu do utworu "Slumber Party". "Hold Me Closer" to jej pierwszy muzyczny projekt od tamtego czasu, jeśli nie liczyć pokazywanych na Instagramie nowych "domowych" wykonań jej piosenek.

Britney Spears i Sam Asghari Tinseltown/Shutterstock

Jak pisze przy okazji premiery Spears, obecnie więcej medytuje. "Uczę się, a każdy dzień to czysta karta, by spróbować być lepszą osobą i robić to, co mnie uszczęśliwia. Tak, dziś wybieram szczęście. Każdego dnia powtarzam sobie, by pozbyć się tej goryczy i spróbować wybaczyć sobie i innym to, co mogło być bolesne. Chcę być bez strachu, jak wtedy kiedy byłam młodsza" - pisze na Facebooku gwiazda.

Na pomysł duetu z Britney Spears wpadł mąż Eltona Johna

W rozmowie z brytyjskim "Guardianem" Elton John przyznał, że na pomysł duetu z Britney wpadł jego mąż David Furnish. "Powiedział, że dla Britney byłoby cudownie to nagrać. A ja przyznałem, że to świetny pomysł. Ona nie mogła zrobić niczego od tak dawna. Od dłuższego czasu śledziłem, co u niej słychać" - mówił Elton John. Dodał, że od samego poczatku podobało mu się to, co robiła. "Wydawała niewiarygodnie genialne płyty. A do tego pięknie śpiewała i tańczyła".

Jak pisze "Guardian", Spears początkowo miała przylecieć na nagrania do Londynu, ale ponieważ była w trakcie miesiąca miodowego, nagrała piosenkę w Los Angeles. Producent Andrew Watt wspomina, że w studiu zapytała go o ulubionego artystę. Odpowiedział jej, że jest nim Prince i zapytał o jej wybór. "Odpowiedziała: Elton John. A piosenka wiele dla niej znaczy i możecie to usłyszeć w jej wykonaniu" - mówi Watt, cytowany przez "Guardiana".

Brytyjski dziennik zauważa, że Elton John wielokrotnie pomagał artystom w trudnych dla nich momentach. Tak było w przypadku George'a Michaela, Robbie Williamsa, Geri Halliwell. "To trudne, gdy jesteś młody. Britney była załamana. Ja byłem załamany, kiedy wytrzeźwiałem. Byłem w strasznym miejscu. Poznałem to uczucie i wiem, że jest to straszne. Szczęśliwie jestem trzeźwy od 32 lat i jest to największe szczęście w moim życiu. Dzięki temu doświadczeniu jestem w stanie doradzać i pomagać ludziom, bo nie chcę przyglądać się żadnemu artyście w tak strasznym położeniu" - mówi Elton John, cytowany przez "Guardiana".

Piosenka "Hold Me Closer" w wykonaniu Eltona Johna i Britney Spears jest dostepna m.in. na oficjalnym kanale muzyka na YouTube.

Jak zauważa BBC, brzmieniowo "Hold Me Closer" przypomina "Cold Heart", poprzedni duet Eltona Johna z Duą Lipą, który w zeszłym roku dał mu światowy hit numer jeden.

Autor:am

Źródło: BBC, Guardian