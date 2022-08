Były mąż Britney Spears: dzieci na razie nie chcą się z nią widzieć. Trudno było wyjaśnić jej nagie zdjęcia

Federline stwierdził też, że trudno mu było wytłumaczyć synom decyzję piosenkarki o zamieszczeniu swoich nagich zdjęć w mediach społecznościowych. "Może to tylko kolejny sposób, w jaki próbuje wyrazić siebie", miał tłumaczyć synom. "Ale to nie zmienia faktu, że to ma na nich wpływ. To trudne" powiedział, dodając: "Nie mogę sobie wyobrazić, jak to jest być nastolatkiem muszącym iść do szkoły średniej".