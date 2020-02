Premiera bondowskiej piosenki "No Time To Die" i polityczne kontrowersje. Brit Awards rozdane

Londyński raper Dave i szkocki piosenkarz Lewis Capaldi zostali głównymi zwycięzcami 40. edycji Brit Awards - nagród brytyjskiego przemysłu fonograficznego, które we wtorek wieczorem wręczono w londyńskiej hali O2. Nie zabrakło kontrowersji politycznych, między innymi odniesień do premiera Borisa Johnsona i księżnej Meghan.

21-letni Dave wygrał w najważniejszej spośród dziewięciu kategorii 40. edycji Brit Awards - brytyjski album roku - za płytę "Psychodrama". Lewis Capaldi jako jedyny z tegorocznych nominowanych otrzymał dwie statuetki - w kategorii utwór roku za "Someone You Loved" oraz w kategorii najlepszy nowy artysta (w obu pokonując m.in. Dave'a).

Szkot Lewis Capaldi jako jedyny otrzymał dwie statuetki PAP/EPA/VICKIE FLORES

Obaj byli też nominowani w kategorii najlepszy brytyjski artysta, ale tę nagrodę otrzymał Stormzy. Najlepszą brytyjską artystką została okrzyknięta Mabel, a nagrodę jej wręczyła matka, Neneh Cherry, która w tej samej kategorii wygrała dokładnie 30 lat wcześniej. Za najlepszą brytyjską grupę uznani zostali Foals.

Kategorię najlepszy międzynarodowy artysta wygrał Tyler, The Creator. Najlepsza międzynarodowa artystka - Billie Eilish - podczas ceremonii po raz pierwszy wykonała na żywo utwór tytułowy z nowego filmu o Jamesie Bondzie "No Time To Die".

Billie Eilish wygrała w kategorii najlepsza międzynarodowa artystka PAP/EPA/VICKIE FLORES

W kategorii wschodząca gwiazda triumfowała Celeste.

"Nasz premier jest prawdziwym rasistą"

Podczas ceremonii rozdania nagród w londyńskiej hali O2 nie zabrakło politycznych kontrowersji. Dave, wykonując utwór "Black", w nowo dodanej zwrotce skrytykował rząd za reakcję na pożar londyńskiego wieżowca Grenfell Tower (w czerwcu 2017 roku zginęły tam 72 osoby, w dużej mierze wywodzące się z mniejszości etnicznych). Znalazły się tam między innymi słowa: "Prawda jest taka, że nasz premier jest prawdziwym rasistą".

Dave zaatakował także tabloidy, zarzucając im, że księżną Meghan - która pochodzi z mieszanej rasowo rodziny - traktują gorzej niż księżną Kate.

Raper Dave otrzymał nagrodę za brytyjski album roku PAP/EPA/VICKIE FLORES

Także Tyler, The Creator podjął w wypowiedzi temat związany z polityką. Skrytykował byłą premier Theresę May za to, że z powodu kontrowersyjnych tekstów jego utworów w 2015 roku - jeszcze jako minister spraw wewnętrznych - wydała mu zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Pełna lista zwycięzców 40. edycji Brit Awards:

Brytyjski album roku: Dave - "Psychodrama" Piosenka roku: Lewis Capaldi - "Someone You Loved" Debiut roku: Lewis Capaldi Brytyjski artysta roku: Stormzy Brytyjska artystka roku: Mabel Brytyjski zespół roku: Foals Międzynarodowy artysta roku: Tyler, The Creator Międzynarodowa artystka roku: Billie Eilish Wschodząca gwiazda: Celeste

