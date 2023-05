Cały serial "#BringBackAlice" już na HBO Max. "To był najbardziej wymagający plan, na jakim się kiedykolwiek znalazłam"

O czym jest "#BringBackAlice"?

Popularna influencerka Alicja Stec wraca do domu po rocznej nieobecności. Kompletnie nie pamięta, co się z nią w tym czasie działo. Wcześniej miała chłopaka, przyjaciół, sławę. Teraz ze strzępków informacji i wspomnień próbuje odtworzyć przeszłość. Okazuje się też, że nie wszyscy cieszą się z jej powrotu. Nie wszyscy wierzą też, że straciła pamięć. Wkrótce okazuje się, że tego samego dnia zniknęła bez śladu także inna nastolatka – Wera. Brat zaginionej, Tomek, podejrzewa, że to właśnie Alicja może być kluczem do odnalezienia jego siostry. Sześciodcinkowa produkcja jeszcze przed premierą była porównywana do hitowej "Euforii", amerykańskiego serialu HBO o grupie licealistów szukających własnej drogi w świecie pełnym narkotyków, seksu, i mediów społecznościowych. Wszystkie odcinki "#BringBackAlice" można oglądać na HBO Max