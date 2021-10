Bring Me The Horizon zagrają w Polsce. Wkrótce rusza sprzedaż biletów

Bring Me The Horizon rusza w trasę koncertową po Europie. Jednym z przystanków będzie Polska. Zespół zagra w Gliwicach. W środę 13 października zacznie się sprzedaż biletów.

Brytyjska grupa Bring Me The Horizon ostatni raz zagrała w Polsce w 2016 roku podczas Przystanku Woodstock (teraz Pol’and’Rock Festival). Kolejny koncert miał odbyć się w Atlas Arenie, w Łodzi w 2020 roku, ale wydarzenie zostało odwołane ze względu na pandemię COVID-19.

Bring Me The Horizon - data koncertu

Teraz muzycy z Bring Me The Horizon ogłosili nową trasę koncertową. Tylko w lutym w 2022 roku zagrają w dziewiętnastu europejskich miastach. Na pierwszy ogień 1 lutego idzie Antwerpia. Potem grupa pojawi się m.in. w Barcelonie, Lizbonie, Mediolanie, Budapeszcie, Hamburgu i Pradze.

"Europo, nadciągamy" - napisali muzycy w mediach społecznościowych. Bring Me The Horizon w Polsce wystąpi 18 lutego w Arenie Gliwice.

Bring Me The Horizon z nie byle jakim supportem

Na koncercie w Gliwicach gościnnie wystąpi zespół A Day To Remember z premierowym albumem "You’re Welcome". Jako support zagrają: amerykański muzyk Poorstacy, będzie to dla niego pierwszy koncert w Polsce, oraz grupa Lorna Shore, promująca minialbum "…And I Return To Nothingness".

Bilety na koncert

Sprzedaż biletów na koncert Bring Me The Horizon ruszy w środę 13 października o godzinie 10:00. Bilety będzie można kupić na stronach knockoutmusicstore.pl i ebilet.pl.

Eksperymentalna muzyka

Bring Me The Horizon to brytyjski zespół wykonujący szeroko pojętą muzykę rockową, deathcore i metalcore. Muzycy eksperymentują z różnymi stylami. W utworach łączą m.in metal, pop, hip-hop i elektronikę. Mają na koncie kilka albumów, ostatnia płyta "Amo" została wydana w 2019 roku.

Członkowie zespołu to Oliver Sykes (wokal, klawisze), Matt Kean (gitara basowa), Lee Malia (gitara) oraz Matt Nicholls (perkusja). Kapela była dwa razy nominowana do nagrody Grammy. W 2019 roku brytyjski tygodnik muzyczny "Kerrang!" ogłosił Bring Me The Horizon najlepszym brytyjskim zespołem.

Autor:mbl//az

Źródło: www.bmthofficial.com, Facebook