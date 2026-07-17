Nie żyje aktorka Brenda Fricker. Była znana między innymi z roli w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku"
Dziennik "Irish Times" określił Brendę Fricker jako jedną z najbardziej szanowanych irlandzkich aktorek swojego pokolenia. W 1990 roku zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę matki Christy'ego Browna w dramacie "Moja lewa stopa".
- Była niesamowitą aktorką, niesamowitą postacią, silną osobowością - powiedział Jim Sheridan, reżyser filmu "Moja lewa stopa", na antenie irlandzkiej telewizji RTE. - Była pełna życia i energii, miała własne zdanie. Nie brała jeńców, powiedzmy to w ten sposób - dodał.
Grainne Humphreys, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Dublinie i bliska przyjaciółka Fricker, oceniła, że "przemysł filmowy w tym kraju został zbudowany na fundamencie sukcesu filmu 'Moja lewa stopa'".
Zmarła w wieku 81 lat po długiej chorobie - przekazał w piątek jej agent.
Trzymała Oscara pod zlewem
Fricker zagrała również w innym znanym irlandzkim filmie z tamtej epoki, "Pole" (1990), a potem grała drugoplanowe role w amerykańskich filmach z lat 90., takich jak "Poślubiłem morderczynię" (1993), "Czas zabijania" (1996) i "Kevin sam w Nowym Jorku" (1992), gdzie wcieliła się w rolę sympatycznej kobiety z gołębiami.
Urodzona w Dublinie Fricker zaczęła grać w latach 60., w wieku 19 lat. W 2015 roku napisała w dzienniku "Irish Independent", że jest prawdopodobnie bardziej dumna z tego, że jej nazwisko stało się w dublińskim slangu określeniem na majtki, niż z Oscara, którego trzymała pod zlewem w plastikowej torbie na zakupy, zanim trafił na półkę. Określenie "Brenda Frickers" na majtki wzięło się z podobieństwa do słowa "knickers" - wyjaśnia Sky News.