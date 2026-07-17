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Kultura i styl

Nie żyje aktorka Brenda Fricker. Była znana między innymi z roli w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku"

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Brenda Fricker
Brenda Fricker
Źródło zdj. gł.: Andy Schwartz/20th Century Fox / PictureLux / Avalon/PAP
Brenda Fricker, laureatka Oscara za najlepszą rolę drugoplanową w filmie "Moja lewa stopa", zmarła w wieku 81 lat po długiej chorobie. Wśród polskiej publiczności rozpoznawalność przyniosła jej rola kobiety z gołębiami w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku".

Dziennik "Irish Times" określił Brendę Fricker jako jedną z najbardziej szanowanych irlandzkich aktorek swojego pokolenia. W 1990 roku zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę matki Christy'ego Browna w dramacie "Moja lewa stopa".

- Była niesamowitą aktorką, niesamowitą postacią, silną osobowością - powiedział Jim Sheridan, reżyser filmu "Moja lewa stopa", na antenie irlandzkiej telewizji RTE. - Była pełna życia i energii, miała własne zdanie. Nie brała jeńców, powiedzmy to w ten sposób - dodał.

Grainne Humphreys, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Dublinie i bliska przyjaciółka Fricker, oceniła, że "przemysł filmowy w tym kraju został zbudowany na fundamencie sukcesu filmu 'Moja lewa stopa'".

Zmarła w wieku 81 lat po długiej chorobie - przekazał w piątek jej agent.

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Trzymała Oscara pod zlewem

Fricker zagrała również w innym znanym irlandzkim filmie z tamtej epoki, "Pole" (1990), a potem grała drugoplanowe role w amerykańskich filmach z lat 90., takich jak "Poślubiłem morderczynię" (1993), "Czas zabijania" (1996) i "Kevin sam w Nowym Jorku" (1992), gdzie wcieliła się w rolę sympatycznej kobiety z gołębiami.

Brenda Fricker jako kobieta z gołębiami w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku"
Brenda Fricker jako kobieta z gołębiami w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku"
Źródło zdjęcia: Andy Schwartz/20th Century Fox / PictureLux / Avalon/PAP

Urodzona w Dublinie Fricker zaczęła grać w latach 60., w wieku 19 lat. W 2015 roku napisała w dzienniku "Irish Independent", że ​​jest prawdopodobnie bardziej dumna z tego, że jej nazwisko stało się w dublińskim slangu określeniem na majtki, niż z Oscara, którego trzymała pod zlewem w plastikowej torbie na zakupy, zanim trafił na półkę. Określenie "Brenda Frickers" na majtki wzięło się z podobieństwa do słowa "knickers" - wyjaśnia Sky News.

Źródło: Reuters, Sky News
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Tagi:
IrlandiaFilm
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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