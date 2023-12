Śmierć 23-latki przed koncertem Taylor Swift. Podano przyczyny

Ana Clara Benevides Machado zmarła tuż przed koncertem Taylor Swift 17 listopada. Brazylijski oddział CNN dotarł do raportu medyka sądowego, którego źródło - co podkreśla stacja - nie zostało jednak ostatecznie potwierdzone. Jak wynika z dokumentu, 23-letnia studentka przez długi czas była narażona na działanie ekstremalnego ciepła. Według raportu trwało to od 8 do 18 godzin i ostatecznie doprowadziło do zatrzymania krążenia. Według CNN w raporcie stwierdzono, że młoda kobieta nie piła alkoholu, nie była też pod wpływem innych substancji.