Brad Pitt został rzeźbiarzem. Wraz z innymi znanymi artystami wystawił swoje dzieła w fińskim muzeum

Odtwórca ponad 60 ról, a od 2006 roku również producent filmowy, amerykański aktor Brad Pitt postanowił rozszerzyć swą działalność artystyczną. W ramach współpracy z artystą wizualnym Thomasem Houseago oraz popularnym muzykiem Nickiem Cave'em wystawił swoją pierwszą kolekcję rzeźb. Podziwiać ją można w fińskim mieście Tampere na wystawie zatytułowanej "WE - with Nick Cave and Brad Pitt".