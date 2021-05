Brad Pitt i Angelina Jolie będą dzielić opiekę nad dziećmi

Brad Pitt będzie mógł spędzać "zdecydowanie więcej" czasu z dziećmi - podają amerykańskie media. To wynik decyzji sędziego, który zajmował się długoletnim sporem aktora z jego byłą żoną Angeliną Jolie o prawa do opieki nad wychowanymi przez parę dziećmi.

Konflikt o sprawowanie opieki nad dziećmi rozpoczął się we wrześniu 2016 roku , gdy Angelina Jolie złożyła pozew rozwodowy. Prawnicy aktorki przekazali wówczas, że powodem rozstania były "różnice nie do pogodzenia" w kwestii wychowywania dzieci.

Decyzja po długim procesie

Po orzeczonym rozwodzie para wynajęła sędziego Johna Ouderkirka, w roli "private judge" (w prawie amerykańskim to neutralna osoba, rozwiązująca konflikt prywatny). Sprawa prowadzona przez Ouderkirka trwała kilka miesięcy, a w jej trakcie przesłuchanych zostało wiele osób, w tym świadkowie, eksperci, terapeuci oraz pracownicy socjalni, którzy przeprowadzili wywiady z dziećmi Jolie-Pitt (cała szóstka nosi podwójne nazwisko).

Page Six, powołujący się na swoje źródła donosi, że w orzeczeniu końcowym wprowadzono wiele znaczących zmian dotyczących opieki nad dziećmi - według źródła Associated Press Pitt będzie mógł teraz spędzać z nimi "zdecydowanie więcej" czasu. Jak jednak podaje Page Six, prawnicy aktorki określili orzeczenie "wstępnym", dodając, że Jolie będzie walczyć jego zmianę.