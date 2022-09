Brad Pitt wskazał "dwóch najprzystojniejszych mężczyzn na świecie". Ma powód, by się tym interesować

W rozmowie z magazynem "Vogue" Brad Pitt został zapytany między innymi o to, których mężczyzn uważa za najprzystojniejszych na świecie. Wskazał Paula Newmana i swojego przyjaciela George'a Clooneya. Pitt ma teraz szczególny powód, by się interesować kwestiami męskiej urody, bo zainspirowany przez byłe partnerki, rozpoczął nowy biznes.

Brad Pitt i George Clooney

Jako drugiego kandydata do tytułu "najprzystojniejszy mężczyzna świata" Pitt półżartem wskazał George'a Clooneya. Obu aktorów od lat łączy przyjacielska więź. Niejednokrotnie obaj pozwalali sobie w publicznych wypowiedziach na uszczypliwości i żarty. W 2020 roku Clooney zdradził, że Brad Pitt potajemnie wysłał list do jego sąsiadów w Lake Como, mówiąc im, aby zwracali się do Clooneya, używając imienia Danny'ego Oceana, postaci z serii filmów "Ocean's", w którą Clooney wcielił się w trzech produkcjach .

W 2021 roku George Clooney zrewanżował się swojemu przyjacielowi. Gwiazdor pojawił się w skeczu promującym konkurs, którego zwycięzca w nagrodę poleciałby do domu Clooneya w Lake Como, aby spędzić czas z nim i jego żoną Amal Clooney. Reklama zawierała scenę, w której w pokoju Clooneya widać porozwieszane na ścianach plakaty z wizerunkiem Brada Pitta oraz poduszki z jego twarzą. Wytypowanie go teraz w kategorii "najpiękniejszy mężczyzna świata" może być kolejną rundą w potyczce.

Brad Pitt promuje nową linię kosmetyków

Kwestia męskiej urody może być w ostatnim czasie interesująca dla Pitta, stworzył bowiem linię wegańskich kosmetyków dla mężczyzn Le Domaine Skincare. Zainspirowały go do tego byłe partnerki. - Aniston (Jenifer - przyp. red.) cały czas wysyła mi kosmetyki. Jeszcze nie wypróbowałem jej szamponu, ale regularnie dostaję od niej paczki. Zna się na tym, więc jej ufam. Paltrow (Gwyneth - przyp. red.) też jest w tym dobra. Czasem dzwonię do niej z prośbą o radę i dopiero wtedy podejmuję decyzję. Szczerze powiedziawszy, uważam się za "turystę" w świecie pielęgnacji. Zazwyczaj używałem tego, co w swoich kosmetyczkach miały moje partnerki. Sugerowały, że coś mi powinno służyć, a ja wierzyłem im na słowo - opowiadał w rozmowie z brytyjskim "Glamour"