Brad Pitt tłumaczy, dlaczego na premierę filmu ubrał się w spódnicę: przewiew, przewiew…

Rezygnując ze spodni, Pitt odsłonił rzadko eksponowane tatuaże na łydkach. Nogi aktora zdobią: twarz nosorożca, ludzka czaszka, inicjały jego dziecka, fraza "absurdities de l’existence" ("absurdy egzystencji" po francusku - red.), oraz cytat z sufickiego poety Rumiego: "There exists a field, beyond all notions of right and wrong, I will meet you there" ("Istnieje pole, poza wszelkimi pojęciami dobra i zła, tam się z tobą spotkam").