Kultura i styl

"Ona miała tyle radości w sobie". Aktorzy wspominają Bożenę Dykiel

Bożena Dykiel nie żyje. Tomasz Stockinger wspomina aktorkę
Źródło: TVN24
Będziemy ją pamiętać i kochać - mówił Tomasz Stockinger o Bożenie Dykiel w TVN24. Aktorkę wspominali też Anna Guzik i krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. "Nie ma już takich osobowości. Osobowości z takim rozmachem" - napisał.

Tomasz Stockinger w piątek wyznał na antenie TVN24, że Bożena Dykiel była dla niego "wzorem". Jak podkreślił, aktorka była osobą, która "pokazywała wszystkim, z pięknym rezultatem, jak można o siebie dbać, jak można w późniejszym wieku pięknie się prezentować, mieć znakomitą figurę, dobry humor, dobre samopoczucie." - Ciągle do przodu - zaznaczył aktor.

"Będziemy ją pamiętać i kochać"

- Wiadomość, która do mnie dociera dzisiaj, jest w sprzeczności z tym, co nam Bożena pokazywała przez tyle lat. Parę miesięcy temu dochodziły mnie skrawki wiadomości, że się gorzej czuje, że ma kłopoty zdrowotne - mówił Tomasz Stockinger. - Będziemy ją pamiętać i kochać. Ona miała tyle energii, tyle radości w sobie... - kontynuował. Informację o śmierci Bożeny Dykiel nazwał "hiobową wiadomością".

Zmarłą aktorkę opisał jako "wszechstronną". - Przede wszystkim będziemy ją pamiętać ze wspaniałej roli w "Znachorze" - dodał, mówiąc o "brawurowym" zagraniu postaci Soni w filmie Jerzego Hoffmana.

Aktor mówił w TVN24 również o roli Goplany w "Balladynie" Juliusza Słowackiego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza z 1974 roku. - To było i zabawne, i szokujące, i miało swoich krytyków, ale to znakomita okazja dla każdego aktora wziąć udział w czymś tak oryginalnym i w doświadczeniu, które nie jest wielu dane - kontynuował. - Na pewno będziemy pamiętać ją na motocyklu - dodał, odnosząc się do słynnej sceny ze spektaklu Hanuszkiewicza.

Nie żyje Bożena Dykiel

Polska

"Jej największą radością było dbanie o najbliższych"

Anna Guzik, grająca od lat wraz z Bożeną Dykiel w serialu "Na Wspólnej", wiadomość o śmierci aktorki określiła jako "szokującą". - Wyobrażałam sobie jej emeryturę, odejście z serialu ["Na Wspólnej" - red.], że będzie robiła to, co kocha robić, że będzie dbała o swojego pana Rysia [aktor Ryszard Kirejczyk, byli małżeństwem od 1977 roku - red.], o dziewczyny, o wnuków, że będzie pracowała w ogrodzie, gotowała. Jest mi strasznie smutno, że jej czas się tak szybko skończył - mówiła Anna Guzik w TVN24.

- Bożenka była niezwykle rodzinna - dodała, mówiąc, że aktorka chętnie opowiadała o swoich córkach i zainteresowaniach. - Jej największą radością było dbanie o najbliższych - zauważyła Anna Guzik, wskazując, że dotyczyło to również kolegów z planu. - Trochę matkowała i miała odwagę mówienia rzeczy, których czasami nie wypada mówić. Ona brała to na klatę i po prostu mówiła pewne rzeczy - dodała.

Źródło: Marian Zubrzycki/PAP

Ewa Gawryluk, również grająca od lat w "Na Wspólnej", podkreśliła, że "trudno jej mówić o Bożence w czasie przeszłym". - W sercu, w głowie, cały czas mam ją, widzę ją. I to zdjęcie, które wstawiłam na Instagram, żeby pokazać, że ta rodzinność wpływała na nas wszystkich na planie - mówiła w TVN24.

- Pracowałyśmy razem od dwudziestu kilku lat, czyli kawał życia tak naprawdę człowiek obok siebie czy ze sobą przechodził... - wspominała aktorka. Opowiedziała, jak jej córka, bywając w dzieciństwie na planie, nazywała Bożenę Dykiel "ciocią dżemową", bo przynosiła dla niej specjalnie robione dżemy, "wiedziała, że Marynia lubi dżemy truskawkowe". - Ona była nie tylko aktorką żywiołem, ale człowiekiem pełnym energii - podkreśliła Ewa Gawryluk.

"To była naprawdę wybitna kariera filmowa"

Wspomnienie poświęcone aktorce opublikował krytyk, filmoznawca i dziennikarz Łukasz Maciejewski. "Bożena: ten żywioł, ta witalność, dołeczki i uśmiech. Jak to tak" - napisał na Facebooku. We wpisie wymienił liczne role artystki w filmach, serialach, teatrze i Teatrze Telewizji. "To była naprawdę wybitna kariera filmowa" - podkreślił krytyk.

W ubiegłym roku Łukasz Maciejewski prowadził spotkanie z Bożeną Dykiel w Łodzi. "Podejrzewam, że było to ostatnie publiczne spotkanie z aktorką. Bardzo była wzruszona, bardzo szczęśliwa" - czytamy w piątkowym wpisie. "Podczas naszej rozmowy w EC1 mówiła w swoim stylu: 'Wszystko jest ważne, i role, i splendory, i Wajda, i inni, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby rodzina była zdrowa i odżywiona, żeby zrobić dobre jedzonko mężowi i urobić się po pachy w ogrodzie. To jest moje credo. Żeby wszystko ze wszystkim połączyć. Da się? Mnie się udało'" - napisał krytyk.

"Nie ma już takich osobowości. Osobowości z takim rozmachem" - czytamy.

O śmierci Bożeny Dykiel w piątek rano poinformował ksiądz Andrzej Luter. Kondolecje bliskim zmarłej złożyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Jej niezwykły talent i charyzma na stałe zapisały się w historii polskiego teatru, kina i telewizji" - przekazał resort w mediach społecznościowych.

"Bożena Dykiel była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych postaci polskiej sceny aktorskiej. Debiutowała w filmie i teatrze w latach 70., a jej role zarówno dramatyczne, jak i komediowe na długo zapadały w pamięć widzów, od "Alternatywy 4" przez "Wesele", "Ziemię obiecaną" czy "Balladynę" po wiele innych kreacji, stały się częścią kultowego dorobku polskiej kultury" - czytamy we wpisie opublikowanym w piątek.

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Henryk Rosiak/PAP

Film
