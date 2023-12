"Samozwańcza królowa świąt" w Białym Domu. Mariah Carey pokazała zdjęcia

Mariah Carey przed Bożym Narodzeniem spotkała się w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem i wiceprezydent Kamalą Harris. Piosenkarka okrzyknięta została przez media "samozwańczą królową świąt". Jej niemal 30-letni świąteczny hit "All I Want for Christmas is You" ponownie podbija listy przebojów w USA.

"W zeszłym tygodniu miałam przyjemność spotkać się z prezydentem Bidenem i wiceprezydent Harris w Białym Domu, by rozpocząć sezon świąteczny!" - przekazała Mariah Carey we wpisie, który opublikowała na Instagramie w środę. Jak zaznaczyła, razem ze swoimi dziećmi - 12-letnimi bliźniętami Moroccanem i Monroe - miała okazję zobaczyć świąteczny wystrój Białego Domu i "podzielić się radością".

Piosenkarka oraz Biały Dom wspólnie opublikowali także zdjęcia z Gabinetu Owalnego, na których Mariah Carey rozmawia z Joe Bidenem, wiceprezydent Kamalą Harris oraz jej mężem, Douglasem Emhoffem. Na kolejnych zdjęciach widać również jak przystraja choinkę w siedzibie prezydenta USA i pozuje ze swoimi dziećmi.

"All I Want for Christmas is You" nie znika z list przebojów

Mariah Carey od lat przez wielu kojarzona jest ze świętami Bożego Narodzenia, a magazyn "People" nazwał ją wręcz "samozwańczą królową świąt".

Wszystko z powodu "All I Want for Christmas is You", piosenki nagranej przez nią w 1994 roku, która wciąż jest w czołówce najchętniej słuchanych świątecznych przebojów. Utwór od 13. tygodni ponownie znajduje się na pierwszym miejscu Hot 100 listy przebojów "Billboard". Amerykański magazyn przypomniał w tym tygodniu, że to już piąty sezon świąteczny, w którym "All I Want for Christmas is You" króluje na jego liście.

Mariah Carey Getty Images

Autor:wac//mm

Źródło: tvn24.pl, People, Billboard