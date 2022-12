Wskazano pięć największych świątecznych przebojów wszech czasów

Niektóre piosenki na stałe wpisały się w klimat świąt Bożego Narodzenia. Usłyszeć je można w miejscach publicznych, ale wiele osób włącza je też w domach. Jakie utwory zwyciężają w rankingach najlepszych piosenek świątecznych?

Piosenki świąteczne to nieodłączna część grudniowej atmosfery. I choć do świąt Bożego Narodzenia pozostały jeszcze ponad dwa tygodnie, trudno ich nie usłyszeć w rozgłośniach radiowych. Portal Study Finds podsumował dziesięć rankingów sporządzonych przez najważniejsze magazyny poświęcone popkulturze i wyróżnił najlepsze piosenki świąteczne wszech czasów, które najczęściej pojawiały się na najwyższych miejscach w zestawieniach.

Najlepsze piosenki świąteczne. Od miejsca piątego do pierwszego

5. "The Christmas Song (Merry Christmas To You)", Nat King Cole (1946 r.) Piosenka ta znalazła się na 3. miejscu magazynu Billboard, 3. miejscu magazynu For The Win i 4. miejscu listy Smooth Radio. Została skomponowana przez Boba Wellsa i Mela Tormé’a w 1945 roku, podobno w czasie upalnego lata. Rok później wersję jazzową piosenki nagrało The Nat King Cole Trio. To jedna z najspokojniejszych świątecznych piosenek na liście. "Nic dziwnego, że jej tytuł brzmi 'The Christmas Song', bo doskonale oddaje on to, co najlepszego w świątecznej muzyce, czyli poczucie domowej atmosfery i przytulnego ciepła" - wskazuje magazyn Billboard.

4. "Rockin' Around the Christmas Tree", Brenda Lee (1958 r.) To miejsce 4. magazynu Glamour i miejsce 6. magazynu Billboard. Piosenka nie stała się popularna od razu po swojej premierze. Jak zwraca uwagę magazyn Glamour, dopiero gdy wykonująca go Brenda Lee zaczęła stawać się bardziej rozpoznawalna, również jej utwór zyskał sławę.

3. "White Christmas", Bing Crosby (1942 r.) To najstarsza piosenka na liście portalu Study Finds. Utwór został napisany przez Irvinga Berlina w 1941 roku, a w 1942 roku pojawił się w filmie Holiday Inn. Według Księgi Rekordów Guinessa to najczęściej sprzedawany singiel w historii, a wielu artystów, wydających albumy z okazji świąt Bożego Narodzenia, umieszcza na nich swoją wersję tej piosenki. Magazyn Billboard, który wpisał go na 5. miejscu swojego zestawienia, wskazuje, że utwór "White Christmas" przynosił ukojenie amerykańskim żołnierzom walczącym za oceanem podczas II wojny światowej.

2. "Last Christmas", Wham! (1984 r.) To numer 1. Smooth Radio, numer 2. magazynu Glamour i For The Win oraz numer 4. magazynu Billboard. Utwór ten został napisany przez George’a Michaela, gdy wraz z Andrew Ridgeley’em z zespołu Wham! przebywali w jego rodzinnym domu. Moment, w którym Michael zagrał pierwsze nuty, tę "urzekającą, pełną tęsknoty melodię" utworu, Ridgeley wspomina jako "moment zachwytu" - cytuje magazyn Glamour. "Last Christmas" to dziś jeden z najpopularniejszych utworów świątecznych na świecie.

1. "All I Want for Christmas Is You", Mariah Carey (1994 r.) Piosenka ta zajęła 1. miejsce na liście magazynu Glamour, Billboard czy Time Out oraz 2. na liście Smooth Radio. - Początek i środek piosenki napisałam w małym domku w Upstate New York, sama w pokoju. Po prostu zaczęłam myśleć o wszystkich tych rzeczach związanych ze świętami i dorastaniem jako dziecko, które kocha święta (...). Pewnego dnia ktoś powiedział, że to najsmutniejsza piosenka świąteczna w historii, bo nie obchodzi cię nic innego, tylko pragniesz tej drugiej osoby. I chyba o to mi chodziło. Chciałam umieścić miłosny fragment w świątecznej piosence, czyli dwie moje ulubione rzeczy na świecie - powiedziała w 2019 roku Mariah Carey o procesie tworzenia utworu. Odkąd tylko się ukazała, "All I Want for Christmas Is You" trafia na listy przebojów w każdym sezonie świątecznym.

