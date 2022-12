Filmy świąteczne mogą poprawiać nastrój i obniżać poziom stresu, twierdzą psychologowie

czytaj dalej

Zakusy są takie, by mieć możliwości jakichś działań na rynku - powiedział wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk odnosząc się do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o potencjalnym odkupieniu sieci Żabka. - Chętnie nabędziemy jakąkolwiek sieć sklepów spożywczych - dodał. Kowalczyk odniósł się to kwestii stawki VAT na paliwo i gaz w 2023 roku.