Sukces "Bożego Ciała" Komasy na międzynarodowym festiwalu w Brazylii

Ten jeden z najważniejszych w Brazylii festiwali odbywał się w dniach 21-26 kwietnia, po raz pierwszy online z uwagi na pandemię. W imprezie uczestniczyło ponad 20 filmów z całego świata. W konkursie brały udział m.in. takie obrazy jak "Take Me Somewhere Nice" z Bośni, "Fengas" z Brazylii, "Blue Breath" z Portugalii czy amerykańsko-turecka "Nauczycielka francuskiego".

Droga do sławy

"Duchowa przypowieść"

"Boże Ciało" to trzeci po "Sali samobójców" i "Mieście 44" film Jana Komasy, bez wątpienia jednego z najzdolniejszych młodych (rocznik 1981) polskich reżyserów. Kameralna opowieść o wierze i duchowości, pełna podskórnego napięcia, uderzająca w powierzchowną religijność. To historia chłopaka, który - jak mówi reżyser - "ma w sobie i diabła, i anioła", a Boga nosi w sercu, nie na sztandarze. Teoretycznie - z kryminalną przeszłością i brakiem oratorskich talentów - nie nadaje się na księdza, a jednak okaże się spoiwem łączącym podzieloną po tragedii małomiasteczkową społeczność.

Obsadzony w głównej roli Bielenia emanuje charyzmą - jego przeszywający wzrok zostaje z nami na długo po seansie. "To obraz wzruszający, ale także niepokojący, a nawet chwilami zabawny, choć to dramat, rozwijający duchową przypowieść, która jest wyjątkowo polska, ale dostępna dla wszystkich" - chwalił krytyk "Guardiana".

W wywiadzie dla Magazynu TVN24 Jan Komasa mówił: - Robię filmy po to, by ludzie, wychodząc z kin, rozmawiali ze sobą dalej, nie przerywali tej rozmowy. Brak dialogu rodzi potworne napięcia społeczne. Największe konflikty biorą się też z jego braku. Kultura jest taką fantastyczną płaszczyzną do dialogu, do którego twórca ludzi prowokuje, zmusza, by wyciągali tematy, które ich bolą, i próbowali się razem zrozumieć.