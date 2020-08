"Boże Ciało" Jana Komasy i "Szarlatan" Agnieszki Holland powalczą o Europejskie Nagrody Filmowe

To pierwsza część listy filmów, które będą ubiegały się o tegoroczne Europejskie Nagrody Filmowe (EFA). Drugą Akademia ogłosi we wrześniu.

Ten "dwustopniowy" etap wyłaniania tytułów pojawił się po raz pierwszy. Jak informują organizatorzy "spowodowany jest pandemią COVID-19, która zaburzyła pierwotny cykl wprowadzania filmów do kin". Pozostałe tytuły, które także zawalczą o nagrody EFA poznamy we wrześniu.

Kino rodzimych mistrzów

O "Bożym Ciele" Jana Komasy - nominowanym w tym roku do Oscara napisano dotąd m.in., że to skromny, kameralny film, którego międzynarodowy sukces można porównać jedynie z filmami Pawła Pawlikowskiego, i że z jednakową mocą podbił serca widzów i krytyków.

Od Costy-Gavrasa po "Malowanego ptaka"

Wśród 32 filmów jakie powalczą o EFA są między innymi takie tytuły, jak "Madre" w reżyserii Rodrigo Sorogoyena, (Francja, Hiszpania), "Malowany ptak" Václava Marhoula, (Czechy), "Adults in the Room" w reżyserii Costy-Gavrasa (Francja, Grecja), "The Personal History of David Copperfield" Armanda Iannucciego, (Wlk Brytania, USA), "Berlin Alexanderplatz" Burhana Qurbani, (Niemcy) czy "Nie tak miało być" Amandy Kernell (Szwecja).