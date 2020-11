"Boże Ciało" Komasy i "Szarlatan" Holland nominowane do Europejskich Nagród Filmowych

"Boże Ciało" Jana Komasy, nominowany do Oscara w tym roku obraz polskiego reżysera zdobył aż cztery nominacje do Europejskich Nagród Filmowych, w tym dla najlepszego filmu, reżysera, odtwórcy głównej roli i za scenariusz. Nominację za reżyserię czesko-polskiego filmu "Szarlatan" zdobyła także Agnieszka Holland.

"Boże Ciało" Jana Komasy to najbardziej utytułowany polski film mijającego roku. Obok kilkudziesięciu prestiżowych nagród zdobytych na festiwalach krajowych i międzynarodowych doczekał się też nominacji do tej naważniejszej - Oscara.

Mały, wielki film

"Boże Ciało" to kameralna opowieść o wierze i duchowości, pełna podskórnego napięcia, uderzająca w powierzchowną religijność. To historia chłopaka, który - jak mówi reżyser - "ma w sobie i diabła, i anioła", a Boga nosi w sercu, nie na sztandarze. Teoretycznie - z kryminalną przeszłością i brakiem oratorskich talentów - nie nadaje się na księdza, a jednak okaże się spoiwem łączącym podzieloną po tragedii małomiasteczkową społeczność.

Obsadzony w głównej roli Bielenia emanuje charyzmą - jego przeszywający wzrok zostaje z nami na długo po seansie. W rozmowie z portalem tvn24.pl Komasa mówił: - Robię filmy po to, by ludzie, wychodząc z kin, rozmawiali z sobą dalej, nie przerywali tej rozmowy. Brak dialogu rodzi potworne napięcia społeczne. Największe konflikty biorą się też z jego braku. Kultura jest taką fantastyczną płaszczyzną do dialogu, do którego twórca ludzi prowokuje, zmusza, by wyciągali tematy, które ich bolą, i próbowali się razem zrozumieć.