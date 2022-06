Bono zdradził rodzinny sekret. "To wszystko było utrzymywane w tajemnicy"

Kiedy Bono wiedział już, że ma przyrodniego brata, rozmawiał o tym z ojcem przed jego śmiercią w 2001 roku. - Zapytałem go, czy kochał moją matkę, a on odpowiedział, że tak. Powiedziałem: jak to się mogło stać? Na co on odparł - "mogło" i zapewniał, że próbował to naprawić.