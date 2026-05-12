Kultura i styl Nowe oświadczenie w sprawie stanu zdrowia Bonnie Tyler Maciej Wacławik |

Bonnie Tyler na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Isabel Infantes/Empics/PA/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Bonnie Tyler pozostaje w stanie ciężkim, ale stabilnym - dowiadujemy się z oświadczenia zamieszczonego na stronie artystki na Facebooku we wtorek po południu. Podkreślono w nim, że portugalscy lekarze "wciąż są przekonani", że artystka "całkowicie wyzdrowieje".

Bliscy Bonnie Tyler o "plotkach"

Przedstawiciele Tyler w dalszej części oświadczenia odcięli się od pogłosek, które publikują niektóre media. "Rodzina Bonnie jest rozczarowana licznymi sensacyjnymi i nieprawdziwymi plotkami, które krążą w mediach i pragnie jasno stwierdzić, że Liberto Mealha [rzekomy przyjaciel gwiazdy - red.] w żaden sposób jej nie reprezentuje i nie utrzymuje z nią kontaktu w sprawie Bonnie" - czytamy.

W podsumowaniu nowego komunikatu przedstawiciele piosenkarki zapowiedzieli, że opublikują kolejne doświadczenie, gdy pojawią się nowe informacje na temat stanu zdrowia artystki. Ponadto zaapelowali do mediów o zaprzestanie spekulacji i publikowania plotek. Te "wyłącznie niepokoją rodzinę, przyjaciół i wielu fanów" - podkreślono, ponawiając apel o uszanowanie prywatności.

Bonnie Tyler w szpitalu

Management piosenkarki znanej z hitów "Holding Out For a Hero" czy "It's a Heartache" poinformował o jej hospitalizacji z powodu "pilnej operacji jelita" w ubiegłą środę. Artystka przeszła operację w portugalskim Faro. Dzień później przedstawiciel Tyler przekazał, że została ona wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Lekarze zdecydowali się na ten krok, "aby wspomóc jej powrót do zdrowia" - dodał.