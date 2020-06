Nie żyje Bonnie Pointer. Współtwórczyni The Pointer Sisters miała 69 lat

Bonnie Pointer, czyli Patricia Eva "Bonnie" Pointer, współtwórczyni legendarnej grupy The Pointer Sisters, zmarła w poniedziałek w wieku 69 lat. "Nigdy się nie kłóciłyśmy. Już za nią tęsknię i pewnego dnia ją znowu zobaczę" - napisała jej siostra Anita Pointer w oświadczeniu.

O śmierci artystki poinformował jej agent Roger Neal, który dodał, że przyczyną był atak serca.

"Bonnie była moją najlepszą przyjaciółką i rozmawiałyśmy każdego dnia" - napisała Anita Pointer w opublikowanym oświadczeniu. "Nigdy się nie kłóciłyśmy. Już za nią tęsknię i pewnego dnia ją znowu zobaczę" - dodała.

Bonnie Pointer urodziła się w 1950 roku. To z jej inicjatywy powstał zespół The Pointer Sisters, który założyła wspólnie z siostrą June, a do którego później dołączyły Anita i Ruth. Grupa zdobyła popularność na początku lat 70., a w 1975 roku zdobyła pierwszą nagrodę Grammy dla najlepszego duetu lub grupy wokalnej (w muzyce country). Autorki hitu "Fairytale" - Bonnie i Anita - nominowane były w tym samym roku w kategorii najlepsza piosenka country. Niedługo później swoją wersję przeboju nagrał Elvis Presley.

Bonnie Pointer miała 69 lat CC0 Wikipedia

"The Pointer Sisters nigdy by nie powstały, gdyby nie Bonnie"

W 1977 roku zdecydowała się odejść z zespołu. Pointer Sisters zmienił nieco estetykę i w 1983 roku nagrał swoje największe przeboje "I'm So Excited" oraz "Jump (For My Love)" bez udziału Bonnie, która kontynuowała działalność solową.

Jej największe hity solowe to: "Heaven Must Have Sent You", "Fire" czy "Neutron Dance". Łącznie nagrała cztery albumy, a ostatni z nich "Like a Picasso" ukazał się w 2011 roku.

W 1994 roku siostry Pointers zostały uhonorowane swoją gwiazdą w Alei Gwiazd w Hollywood. Z zespołem wystąpiła również Bonnie.

"The Pointer Sisters nigdy by nie powstały, gdyby nie Bonnie. Nasza rodzina jest przygnieciona bólem. W imieniu moich sióstr, moim i całej rodziny Pointer proszę was o modlitwę" - zaznaczyła Anita.

Autor:tmw/kab

Źródło: Variety, tvn24.pl, PAP