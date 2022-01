Bob Saget nie żyje. Aktor znany z "Pełnej chaty" miał 65 lat

"Nasz ukochany Bob dzisiaj odszedł"

Reuters przypomina, że Saget właśnie rozpoczął trasę z występami na żywo, a dzień wcześniej pojawił się w Jacksonville. W swoim ostatnim poście na Instagramie chwalił pozytywną atmosferę oraz publiczność, która przyszła go zobaczyć. "Nie mam pojęcia, jak udało mi się dzisiejszego wieczoru zrobić dwugodzinny występ. Wracam do komedii, jakbym znowu miał 26 lat. Myślę, że znalazłem swój nowy głos i kocham każdy jego moment" - napisał.

Bob Saget - jeden z najwybitniejszych amerykańskich komików

Robert Lane Saget urodził się 17 maja 1956 roku w Filadelfii. Jako komik debiutował w wieku 17 lat. W 1978 roku ukończył studia i przeprowadził się do Los Angeles, gdzie przez następne kilka lat był gospodarzem w klubie Comedy Store, gdzie współpracował między innymi z Robinem Williamsem czy Davidem Lettermanem. "The Hollywood Reporter" przypomina, że Saget stał się jednym z najważniejszych przedstawicieli w historii amerykańskiego stand upu. Za swoją płytę "That's What I'm Talking About" został w 2014 roku nominowany do nagrody Grammy w kategorii najlepszy album komediowy.