Bob Odenkirk trafił do szpitala. Oświadczenie o stanie zdrowia

Bob Odenkirk, amerykański aktor, komik, producent i scenarzysta, znany przede wszystkim z ról w serialach "Breaking Bad" oraz "Zadzwoń do Saula", zasłabł we wtorek na planie zdjęciowym. W środę po południu czasu nowojorskiego przedstawiciele Odenkirka wydali oświadczenie dotyczące stanu zdrowia aktora.

Bob Odenkirk, aktor wcielający się w rolę główną rolę w serialu "Zadzwoń do Saula", zasłabł we wtorek na planie szóstego i ostatniego sezonu tego serialu. Do zdarzenia doszło w Nowym Meksyku, gdzie niemal w całości powstał prequel słynnego "Breaking Bad", w którym Odenkirk wcielał się w rolę Saula Goodmana. Aktor trafił do szpitala w okolicach Los Angeles.

Bob Odenkirk. Stan zdrowia aktora

"On i jego rodzina pragną przekazać wyraz wdzięczności dla niesamowitych lekarzy i pielęgniarek, którzy się nim zaopiekowali, a także członkom obsady, ekipy i producentów, którzy przy nim byli. Odenkirkowie chcą podziękować również wszystkim za słowa wsparcia i proszą o uszanowanie ich prywatności w czasie, gdy Bob dochodzi do zdrowia" - podkreślono w oświadczeniu.

Bob Odenkirk. Kim jest?

Międzynarodową rozpoznawalność przyniosła mu rola w "Breaking Bad". Odenkirk dołączył do ekipy serialu w drugim sezonie w 2009 roku i został w nim do końca. Dwa lata później premierę miał "Zadzwoń do Saula", w którym aktor gra główną rolę i jest producentem. Tylko ten tytuł przyniósł mu cztery nominacje do Złotych Globów w kategorii najlepsza rola męska w serialu dramatycznym oraz cztery kolejne nominacje do nagród Emmy za główną rolę męską w serialu, a także pięć nominacji do Emmy w kategorii najlepszy serial dramatyczny.