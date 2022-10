"Black Adam" na pierwszym miejscu amerykańskiego box office'u

To był znakomity weekend dla filmu "Black Adam". Od piątkowej premiery w najnowsza produkcja Warner Bros. Pictures trafiła na pierwsze miejsce amerykańskiego box office'u z wynikiem 67 milionów dolarów. To szósta z sześciu tegorocznych produkcji legendarnej wytwórni, która debiutowała na szczycie zestawienia w Stanach Zjednoczonych.

"Black Adam" - najnowszy, zarazem jedenasty tytuł DC Extended Universe, serii filmów o superbohaterach, znanych z komiksów wydawnictwa DC Comics - znalazł się na pierwszym miejscu amerykańskiego box office'u. Film w reżyserii Jaume Colleta-Serry zamknął premierowy weekend z wynikiem 67 milionów dolarów tylko w Stanach Zjednoczonych. To sprawia, że superprodukcja jest na dziewiątym miejscu najlepszych wyników premierowych weekendów w USA. Branżowe media - jak portale Variety czy Hollywood Reporter - zauważają, że premierowy wynik "Black Adama" w Stanach Zjednoczonych jest bardzo podobny do pozostałych tytułów z uniwersum DC wytwórni Warner Bros.

Dwayne Johnson w filmie "Black Adam" Warner Bros. Pictures

Co ciekawe, jest to szósta tegoroczna produkcja Warner Bros. Pictures i szósta, która do amerykańskiego box office'u trafiła od razu na pierwsze miejsce. Pozostałe tytuły to: "Batman", "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a", "Elvis", "DC Liga Super Pets" oraz "Nie martw się kochanie".

"Black Adam" trafił 21 października do kin w 77 krajach. Łączny szacowany wynik po pierwszym weekendzie dystrubucji wynosi około 140 milionów dolarów. A to sprawia, że tytuł znalazł się na 24. miejscu najlepiej zarabiających produkcji tego roku na świecie.

Pierce Brosnan i Dwayne Johnson w filmie "Black Adam" Warner Bros. Pictures

"Black Adam" i zmiana hierarchii władzy w uniwersum DC

W tytułową postać wcielił się Dwayne "The Rock" Johnson, który jest również jednym z producentów filmu. Podczas zeszłotygodniowej premiery "Black Adama" w Londynie, aktor i producent wyznał, że zajęło mu 15 lat, żeby urzeczywistnić ten projekt. - W tym czasie wielokrotnie słyszałem "nie", często pojawiały się pytania: "a czy jest jeszcze ktoś, z kim chciałbyś zagrać?". Wiele razy idea "Black Adama" była podważana - stwierdził "The Rock" w rozmowie z agencją Reutera. - Ale ostatecznie tutaj jesteśmy. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się udało i możemy przekazać film światu - dodał.

Johnson zwrócił uwagę na to, że wraz z powstaniem "Black Adama" zmienia się hierarchia władzy w uniwersum DC, ponieważ tytułowy bohater "jest obdarzony tymi samymi mocami co Superman". Jednocześnie do tego świata wkracza postać, która go zakłóca, ponieważ może sama wybrać, czy chce być herosem bądź złoczyńcą, jednocześnie może stanąć ramię w ramię z Supermanem. Zdaniem aktora i producenta, to spotyka się z oczekiwaniami widzów.

Obsada filmu "Black Adam" podczas londyńskiej premiery Reuters

"Black Adam" - o czym jest film?

Black Adam jako postać komiksowa pojawił się w 1945 roku. W latach 70. ubiegłego wieku prawa do niej przejęło wydawnictwo DC Comics. Początkowo był jednym z czarnych charakterów, który później stał się superbohaterem. Fabuła filmu, który właśnie trafia do kin, przedstawia go w momencie, w którym odzyskuje wolność. Wcześniej jako niewolnik w fikcyjnym starożytnym mieście Kahndaqu Teth Adam otrzymał nieograniczone moce od bogów, został jednak uwięziony na 5000 lat, ponieważ wykorzystał swoją moc do zemsty.

Po jej odzyskaniu jest gotowy do kolejnej i chce wymierzyć karę całemu światu. Na jego drodze staną jednak współcześni superbohaterowie zrzeszeni jako Stowarzyszenie Sprawiedliwości, którym dowodzi Doctor Fate (Pierce Brosnan). Pozostali członkowie grupy to: Hawkman (Aldis Hodge), Atom Smasher (Noah Centineo) i Cyclone (Quintessa Swindell). Stowarzyszenie ponownie chce uwięzić Black Adama.

Gwiazdy i twórcy "Black Adama" podczas londyńskiej premiery filmu Premiera filmu "Black Adam". Noah Centineo, Aldis Hodge, Dwayne Johnson, Pierce Brosnan oraz Quintessa Swindell | Fot. Eamonn McCormack / Warner Bros. Pictures Premiera filmu "Black Adam". Dwayne Johnson | Fot. Eamonn McCormack / Warner Bros. Pictures Premiera filmu "Black Adam". Quientessa Swindell | Fot. Eamonn McCormack / Warner Bros. Pictures Premiera filmu "Black Adam". Aldis Hodge | Fot. Eamonn McCormack / Warner Bros. Pictures Premiera filmu "Black Adam". Sarah Shahi | Fot. Eamonn McCormack / Warner Bros. Pictures Premiera filmu "Black Adam". Noah Centineo | Fot. Eamonn McCormack / Warner Bros. Pictures Premiera filmu "Black Adam". Beau Flynn - producent filmu | Fot. Eamonn McCormack / Warner Bros. Pictures Premiera filmu "Black Adam". Marwan Kenzari | Fot. Eamonn McCormack / Warner Bros. Pictures Premiera filmu "Black Adam". Hiram Garcia - producent filmu | Fot. Eamonn McCormack / Warner Bros. Pictures Premiera filmu "Black Adam". Beau Flynn, Noah Centineo, Sarah Shahi, Aldis Hodge, Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Quintessa Swindell, Marwan Kenzari oraz Hiram Garcia | Fot. Eamonn McCormack / Warner Bros. Pictures Premiera filmu "Black Adam". Sarah Shahi | fot. John Phillips / Warner Bros. Pictures

