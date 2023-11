"Życie pisze niesamowite scenariusze". Ostatni odcinek "Bitwy o gości" 

"Bitwa o gości" ostatni odcinek

"Bitwa o gości" - zasady

W programie cztery pary hotelarzy odwiedzają się nawzajem i spędzają dobę u każdego z konkurentów. Sprawdzają czystość, wygodę, wystrój pokoju, śniadanie, rozrywki. Potem wypełniają ankiety z oceną jakości usług i płacą za nocleg, ile uważają. Na koniec wszystkie pary wymieniają się wrażeniami. Wygrywa ta, która otrzyma od konkurentów wynagrodzenie najbardziej zbliżone do swojego prawdziwego cennika. "Bitwa o gości" to polska wersja brytyjskiego formatu "Be my guest". Program od 2010 roku produkowany jest w Wielkiej Brytanii w różnych odmianach, jako "Four in a bed" i "Three in a bed". W telewizji Channel 4 pokazano już 1000 odcinków. "Be my guest" jest pokazywany w dziesięciu krajach, m.in. Holandii, Francji i Hiszpanii. Producentem polskiej educji jest firma Constantin Entertainment Polska, która produkuje też "Kuchenne rewolucje".