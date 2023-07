"Bitwa o gości" to szansa na pokazanie światu swojego hotelu lub pensjonatu. Trwa casting do programu

"Bitwa o gości" zasady programu

"Bitwa o gości" trafi do jesiennej ramówki. Będzie emitowana w TVN codziennie, przez osiem tygodni. W planie jest 40 odcinków, każdy trwa 22 minuty. Co tydzień poznamy cztery pary. Od poniedziałku do czwartku będą się one nawzajem odwiedzać. Obejrzą pokoje, zjedzą posiłek, skorzystają z atrakcji i spędzą noc w obiektach konkurentów. Potem wypełnią ankiety, w których ocenią jakość usług. Zadecydują też, ile byłyby w stanie zapłacić za nocleg o takim standardzie. W piątkowym odcinku wszystkie pary wymienią się wrażeniami. Wygra ta, która otrzyma od pozostałych wynagrodzenie za pobyt najbardziej zbliżone do prawdziwego cennika.

Jak wygląda casting do "Bitwy o gości"

Do programu przyjmowane są duety - przynajmniej jedna osoba musi być właścicielem obiektu. Pierwszy etap castingu to wysłanie zgłoszenia zamieszczonego na stronie tvn.pl/castingi. Drugi etap to rozmowa wideo. Padają na niej pytania m.in. o to, jak kandydaci reagują na niezadowolenie klientów, na co zwracają uwagę w innych hotelach, z czego w swoim biznesie są najbardziej dumni. Jeśli spełnią wymagania producentów, od razu ustalany jest termin nagrania. Potrzebna jest dyspozycyjność, bo zdjęcia trwają ok. 10 dni (uczestnicy odwiedzają wtedy obiekty konkurencji). "Bitwa o gości" to polska wersja brytyjskiego formatu "Be my guest". Program od 2010 roku produkowany jest w Wielkiej Brytanii w różnych odmianach, jako "Four in a bed" i "Three in a bed". W telewizji Channel 4 pokazano już 1000 odcinków. "Be my guest" jest pokazywany w dziesięciu krajach, m.in. Holandii, Francji i Hiszpanii. W Polsce za realizację programu odpowiada firma Constantin Entertainment Polska, która produkuje m.in. "Kuchenne rewolucje".