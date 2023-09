"Bitwa o gości". Kiedy pierwszy odcinek?  

"Bitwa o gości" - co można wygrać w programie

W każdym z ośmiu odcinków poznamy cztery pary. - Będzie iskrzyć! - zapowiada tvn24.pl Katarzyna Białek-Kukułka, producentka "Bitwy o gości" z ramienia TVN. - To będzie także bitwa na różne charaktery i podejście do biznesu. Pokażemy, że Polacy są bardzo twórczy i mają niesamowite pomysły, jak przyjąć u siebie gości. Widzowie zobaczą ciekawe miejsca - mówi. W całej serii zostaną pokazane 32 obiekty w różnych regionach Polski. Dowiemy się, co cenią dziś Polacy i na jaki poziom usług mogą liczyć w ramach konkretnej ceny: ile trzeba zapłacić za noc pod rozgwieżdżonym niebem, a ile za rodzinny weekend w raju dla dzieci. Uczestnicy "Bitwy o gości" mają całkowicie różne pomysły na przyciągnięcie klientów. W jednym z pierwszych odcinków poznamy np. właścicieli parku rozrywki, wioski indiańskiej, w której goście nocują w wigwamach, wystawnego hotelu i kameralnych bieszczadzkich domków. Będą się nawzajem krytykować (skrytykowany ma zawsze szansę na obronę), ale też chwalić czy inspirować. Nagroda dla zwycięzcy każdego odcinka jest symboliczna. Dla uczestników dużo ważniejsza jest recenzja, jaką ich obiektowi wystawia konkurencja.

"Bitwa o gości" to polska wersja brytyjskiego formatu "Be my guest". Program od 2010 roku produkowany jest w Wielkiej Brytanii w różnych odmianach, jako "Four in a bed" i "Three in a bed". W telewizji Channel 4 pokazano już 1000 odcinków. "Be my guest" jest pokazywany w dziesięciu krajach, m.in. Holandii, Francji i Hiszpanii. Producentem polskiej educji jest firma Constantin Entertainment Polska, która produkuje też "Kuchenne rewolucje".