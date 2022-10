"NYT" podał datę premiery wstrzymanej wcześniej biografii Harry’ego. Pisze o ryzyku dla księcia

Wspomnienia księcia Harry’ego

Ryzyko związane ze wspomnieniami Harry'ego

Jak pisze "New York Times" powołując się na ekspertów z branży, po śmierci królowej Elżbiety II książka może okazać się ryzykowną dla księcia, jest to bowiem bardzo szczególny moment. Z jednej strony, książka może zaszkodzić relacji Harry'ego z rodziną, a "wszelkie ataki we wspomnieniach na członków rodziny królewskiej lub monarchię mogą wydać się wielu czytelnikom niestosowne". Z drugiej zaś strony brak spodziewanych "rewelacji" może osłabić sprzedaż i naruszyć stworzony przez Harry'ego wizerunek "zbuntowanego i mówiącego prawdę" księcia. Potwierdza to w rozmowie z "New York Times" agent literacki Matt Latimer. Jak mówi, Harry’emu ciężko będzie pogodzić próby naprawienia rodzinnych relacji z chęcią wzmocnienia swojej popularności. - To dwa różne cele i ciężko jest zrealizować oba na raz - dodał Latimer.