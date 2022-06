"Billy bardzo kochał swoich fanów". Nie żyje aktor znany z "Pokemonów", miał 35 lat

26 kwietnia Billy Kametz za pośrednictwem Instagrama przekazał, że zawiesza karierę, ponieważ zdiagnozowano u niego nowotwór jelita grubego . - Wyzdrowieję i wszystko będzie dobrze. Wiem, że to pokonam. Kocham Was - zapewniał wtedy aktor.

Niestety, urodzonego w 1987 roku aktora nie udało się uratować. Zmarł 9 czerwca. O śmierci Kametza w miniony weekend poinformowała reprezentująca go agencja Point of Contact. "Billy bardzo kochał swoich fanów i wiemy, że to straszny szok. Dbajcie o siebie. Oddychajcie. Jesteście częścią jego spuścizny i chciałby mieć pewność, że nic wam nie będzie" - czytamy w twitterowym wpisie agencji.