Nowy singiel Billie Eilish do filmu "Barbie". "Ten teledysk sprawia, że płaczę"

Ten teledysk sprawia, że płaczę... znaczy dla mnie tak wiele i mam nadzieję, że będzie znaczył tak samo dużo dla was - napisała Billie Eilish, prezentując w mediach społecznościowych klip do "What Was I Made For?". To nowa piosenka, którą usłyszymy w filmie "Barbie".

Utwór Billie Eilish do "Barbie"

Piosenkarka we wpisie odniosła się też do udostępnionego przez siebie fragmentu teledysku do "What Was I Made For?", który wyreżyserowała i w którym sama występuje. "Ten teledysk sprawia, że płaczę... znaczy dla mnie tak wiele i mam nadzieję, że będzie znaczył tak samo dużo dla was". Na nagraniu Eilish, z fryzurą i sukienką w stylu Barbie, siedząc przy biurku dziecięcym próbuje ułożyć na wieszaku maleńkie ubrania dla lalek. W ciągu pierwszych 18 godzin teledysk obejrzały niemal cztery miliony osób.