Billie Eilish przerwała koncert. W tłumie zobaczyła mdlejących

Billie Eilish przerwała swój występ w Londynie w sobotę po tym, jak zauważyła, że część fanów źle znosi wysoką temperaturę i ścisk w arenie O2. Poprosiła też o rozdanie wody publiczności. Do śpiewania wróciła dopiero, kiedy sytuacja pod sceną się uspokoiła. To nie pierwszy raz, kiedy wokalista przerwała w ten sposób występ, aby pomóc fanom.

Apel o zrobienie kroku w tył

Eilish kolejny raz przerywa występ

To nie pierwszy raz, kiedy piosenkarka przerwała swój koncert, by sprawdzić, czy jej fani są bezpieczni. W lutym przerwała występ w Atlancie po zauważeniu, że ktoś ma problemy z oddychaniem i odmówiła kontynuowania, dopóki nie uzyskają dostępu do inhalatora, który sama próbowała zorganizować z pomocą personelu.