Billie Eilish najmłodszą autorką piosenki do bondowskiego filmu. "To szaleństwo"

"To czyste szaleństwo bycie częścią tego na każdy sposób. To ogromny zaszczyt móc napisać główną piosenkę do filmu, który jest częścią legendarnej serii. James Bond jest najfajniejszą franczyzą filmową, jaka kiedykolwiek powstała. Ciągle jestem w szoku" - brzmi komentarz piosenkarki i autorki piosenek, opublikowany przez produkcję "Nie czas umierać".

Jedno z największych odkryć muzycznych ostatnich lat

18-letnia EIlish zdobyła w zeszłym roku międzynarodową sławę debiutanckim albumem "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", który napisała razem z bratem, aktorem, wokalistą, producentem muzycznym i gitarzystą Finneasem O'Connellem. To z niej pochodzą jej największe hity "Bad Guy" czy "Bury a Friend". Płyta została nominowana do nagród Grammy w kategoriach album roku oraz najlepszy album wokalny pop. "Bad Guy" ma szansę na Grammy w kategoriach: nagranie roku, piosenka roku, najlepsze solowe wykonanie pop, a sama Eilish znalazła się wśród nominowanych w kategorii najlepszy nowy artysta.