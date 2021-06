Billie Eilish zapowiada nowy singiel

Billie Eilish jeszcze w środę opublikuje nowy singiel i towarzyszący mu wideoklip. 19-letnia piosenkarka podzieliła się informacją na Twitterze. "Lost Cause" jest czwartym utworem z krążka "Happier Than Ever", który do sklepów ma trafić 30 lipca.

Po ogromnym sukcesie komercyjnym i artystycznym debiutanckiego krążka "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", który na rynek trafił końcem marca 2019 roku, 19-latka regularnie publikuje w sieci nowe piosenki. Na początku 2020 roku razem z bratem Finneasem O'Connellem nagrała piosenkę przewodnią do filmu "Nie czas umierać", czyli 25. odsłony filmowych przygód James Bonda.

30 lipca 2020 roku ukazał się kawałek "my future", balladę utrzymaną w klimacie r'n'b, łączącą elementy soulu i jazzu. W listopadzie ubiegłego roku ukazał się singiel "Therefore I Am", łączący pop z wpływami hip hopu i dark popu. Trzeci singiel z "Happier Than Ever" Eilish wydała 29 kwietnia tego roku. "Your Power" to ballada utrzymana w folkowym brzmieniu. Krytycy muzyczni zwrócili uwagę, że nowa kompozycja mocno różni się od wcześniejszych, gdyż artystka porzuciła elektroniczne brzmienia, stawiając jedynie na swój głos i akompaniament akustycznej gitary.

W poniedziałek wieczorem artystka opublikowała na Twitterze wideo i zapowiedź premiery czwartego singla z drugiego albumu "Happier Than Ever". Piosenka pojawi się o godzinie 18 polskiego czasu. "Lost Cause" jest czwartym singlem zapowiadającym drugi album Eilish.

Cała płyta "Happier Than Ever" składać się będzie z 16 utworów napisanych przez rodzeństwo. Z wcześniejszych komunikatów wynika, że na płycie nie pojawią się żadni inni wykonawcy. Cały materiał jest autorstwa Billie i Finneasa, a powstał w większości jeszcze w 2020 roku. Również za produkcję albumu w całości odpowiedzialne jest rodzeństwo.

W maju tego roku Eilish mówiła o "Happier Than Ever", że jest to jej "ulubiona rzecz", jaką dotychczas stworzyła. - Nic nie mogę wam powiedzieć. Nigdy nie czułam takiej miłości do projektu, jaką czuję tym razem. Mam nadzieję, że poczujecie to samo, co ja - powiedziała.

21 maja piosenkarka ogłosiła, że w 2022 roku ruszy ze światowym tournee, które promować będzie nowym materiał. Trasa rozpocznie się 3 lutego w Nowym Orleanie, a zakończy 2 lipca w Zurychu. Tydzień później wszystkie bilety były już wyprzedane.

Autor:tmw\mtom

Źródło: tvn24.pl, NME