Bill Murray tłumaczy się z oskarżeń o "nieodpowiednie zachowanie"

Bill Murray odniósł się w rozmowie z CNBC do oskarżenia go o "niewłaściwe zachowanie", przez które zostały wstrzymane prace na planie filmu "Being Mortal", reżyserskiego debiutu Aziza Ansariego.

Decyzja została podjęta przez amerykańską wytwórnię filmową Searchlight Pictures, która listownie poinformowała o niej obsadę i członków ekipy. "Pod koniec zeszłego tygodnia dotarła do nas skarga, którą natychmiast zweryfikowaliśmy. (…) Po zbadaniu okoliczności zdecydowano, że produkcja na tym etapie nie może być kontynuowana" - brzmi fragment wiadomości.

Murray miał "różnicę zdań" z pewną kobietą na planie filmu

Amerykański aktor wytłumaczył, że miał "różnicę zdań" z pewną kobietą na planie filmu. Nie zdradził jednak o kogo chodzi. Dodał za to, że jest optymistą i że wierzy, iż się pogodzą.

- Mieliśmy różnicę zdań, miałem różnicę zdań z kobietą, z którą pracuję. Zrobiłem coś, co uważałem za zabawne i nie zostało to odebrane w ten sposób – powiedział Murray. - Firma, studio filmowe chciały postąpić właściwie. Chcieli więc to wszystko sprawdzić i zbadać, więc zatrzymali produkcję. Ale na razie rozmawiamy i staramy się pogodzić - dodał amerykański aktor.

Murray nie zdradził także czego dokładnie dotyczyła skarga, ale powiedził, że dużo myślał o tym, co się stało i było to dla niego "całkiem pouczające".

- To, co zawsze uważałem za zabawne, gdy byłem małym dzieckiem, nie oznacza, że to to samo, co zabawne jest teraz. Wiele się zmienia i czasy się zmieniają, więc ważne jest, abym to rozgryzł – powiedział Murray.

Murray: najbardziej uszczęśliwiłby mnie powrót do pracy

Aktor powiedział także, że ma nadzieję, że wyjaśni swoje różnice zdań ze wspomnianą kobietą, a produkcja "Being Mortal" zostanie wznowiona.

Stwierdził, że "najbardziej uszczęśliwiłby go powrót do pracy" i "możliwość wzajemnego zaufania" podczas pracy na planie. - I miejmy nadzieję, że zrobimy coś, co będzie dobre nie tylko dla nas dwojga, ale także dla całej ekipy ludzi, którzy są twórcami filmów, a także dla studia filmowego - dodał Bill Murray.

Bill Murray już był oskarżany

Murray to jeden z najbardziej znanych ameerykańskich aktorów. W latach 80. i 90., Murray stworzył kilka wyrazistych ról komediowych ("Pogromcy duchów", "Golfiarze", "Tootsie" czy "Dzień świstaka"). Z czasem coraz częściej grał w dramatach jak "Broken Flowers", "Między słowami" czy "Hawana - miasto utracone". Rola w "Między słowami" Sofii Coppoli przyniosła mu Złoty Glob i nominację do Oscara.

Sytuacja z planu filmowego "Being Mortal" to nie pierwszy raz, kiedy pod adresem gwiazdora padają oskarżenia względem jego zachowania na planie. W 2000 roku na ekrany kin weszła komedia sensacyjna "Aniołki Charliego", w której aktor wcielił się w rolę Bosleya. Podczas powstawania filmu Murray pracował z aktorką Lucy Liu. Murray miał skonfliktować się z nią, obrażać ją i okazywać swoją wyższość.

- Bill zaczął rzucać obelgami. Nie będę wchodziła w szczegóły, ale to trwało i trwało. Pomyślałam sobie: "wow, wygląda na to, że patrzy prosto na mnie". Ale nie mogłam uwierzyć, że te komentarze mogą być skierowane do mnie - opowiadała Liu. - Niektóre z tych wypowiedzi były niewybaczalne i nie do przyjęcia, a ja nie zamierzałam siedzieć i się na to godzić. Tak, stanęłam w swojej obronie i nie żałuję tego - dodała. Sam Murray odniósł się do oskarżeń w 2009 roku w rozmowie z "Entertainment Weekly". - Jeśli ze mną pracujesz, musisz być profesjonalistą - stwierdził laureat Złotego Globu.

Co dalej z filmem "Being Mortal"?

Zawieszenie zdjęć do filmu "Being Mortal" może być szczególnie bolesne dla Aziza Ansariego. Produkcja miała być jego pełnometrażowym debiutem w roli reżysera i scenarzysty. Film miał być oparty na powieści "Being Mortal: Medicine and What Matters in the End" autorstwa amerykańskiego chirurga Atula Gawande, i opowiadać o przemijaniu i śmierci. Nie wiadomo, kiedy prace na planie zostaną wznowione.

Aktor i stand-uper Aziz Ansari swoją karierę rozpoczął w 2001 roku. Na przestrzeni lat odbył wiele tras, podczas których prezentował autorskie programy. Wystąpił m.in. w serialu "Specjalista od niczego" i filmach: "Idol z piekła rodem" czy "Chłopaki do wzięcia". Ansari użyczył także głosu królikowi o imieniu Squint w czwartej części "Epoki lodowcowej".

Autor:mjz/gp

Źródło: CNN, CNBC, The New York Times, Entertainment Weekly