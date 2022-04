Bill Murray oskarżony o "nieodpowiednie zachowanie". Prace na planie filmu wstrzymane

Bill Murray już był oskarżany

- Bill zaczął rzucać obelgami. Nie będę wchodziła w szczegóły, ale to trwało i trwało. Pomyślałam sobie "wow, wygląda na to, że patrzy prosto na mnie". Ale nie mogłam uwierzyć, że te komentarze mogą być skierowane do mnie - opowiadała Liu. - Niektóre z tych wypowiedzi były niewybaczalne i nie do przyjęcia, a ja nie zamierzałam siedzieć i się na to godzić. Tak, stanęłam w swojej obronie i nie żałuję tego - dodała. Sam Murray odniósł się do oskarżeń w 2009 roku w rozmowie z "Entertainment Weekly". -Jeśli ze mną pracujesz, musisz być profesjonalistą - stwierdził laureat Złotego Globu.

Bill Murray wstrzymuje debiut Aziza Ansari

Zawieszenie zdjęć do filmu "Being Mortal" może być szczególnie bolesne dla Aziza Ansari. Produkcja miała być jego pełnometrażowym debiutem w roli reżysera i scenarzysty. Film miał być oparty na powieści "Being Mortal: Medicine and What Matters in the End" autorstwa amerykańskiego chirurga Atula Gawande, i opowiadać o przemijaniu i śmierci. Nie wiadomo, kiedy prace na planie zostaną wznowione.