Nie żyje Big Pokey. Raper upadł na scenę w trakcie koncertu

W wieku 48 lat zmarł Big Pokey. Amerykański raper stracił przytomność i upadł podczas sobotniego koncertu. Został przewieziony do szpitala, ale lekarzom nie udało się go uratować. Muzyk znany był przede wszystkim jako jeden z założycieli kolektywu Screwed Up Click.

Do zdarzenia doszło podczas koncertu, który odbywał się 17 czerwca w Beaumont w Teksasie. Jak relacjonuje BBC, w pewnym momencie występujący na scenie raper, którego prawdziwe imię i nazwisko to Milton Powell, stracił przytomność i upadł na plecy. Świadkowie zdarzenia natychmiast ruszyli na pomoc 48-latkowi, na miejsce przybyli ratownicy medyczni. Muzyk został przewieziony do szpitala. Lekarzom nie udało się go uratować, zmarł w niedzielę. Przyczyna śmierci Powella nie została na razie podana.