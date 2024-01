"Biały Lotos 3". Znamy nazwiska i termin rozpoczęcia zdjęć

W lutym rozpoczynają się zdjęcia do trzeciego sezonu nagradzanego serialu HBO Max "Biały Lotos". Jak dotąd jedynym pewnym nazwiskiem w obsadzie była Natasha Rothwell. Teraz producenci podali kolejne. Kogo zobaczymy w nowej odsłonie?

Natasha Rothwell potwierdziła swój udział w "Biały Lotos 3" już w kwietniu. W pierwszym sezonie zagrała Belindę, masażystkę i menedżerkę hotelowego spa na Hawajach, liczącą na rozkręcenie własnego biznesu dzięki Tanyi. Mike White, twórca serialu, mówił w wywiadach, że "Biały Lotos" ma być "czymś w rodzaju uniwersum Marvela", więc fani produkcji spodziewali się kolejnych znanych postaci. Na razie poznaliśmy sześć nowych nazwisk. Do Natashy Rothwell dołączą Leslie Bibb ("Asy z klasy"), Jason Isaacs ("Star Trek: Discovery"), Michelle Monaghan ("Detektyw"), Parker Posey ("Zagubieni w kosmosie"), Dom Hetrakul i Tayme Thapthimthong. Kogo zagrają? Tego nie wiadomo. Portal Deadline.com podawał jesienią, że szukano osób do trzynastu ról: w tym głowy rodziny, kobiety sukcesu, jogina, człowieka nieprzystosowanego do życia i matki. Castingi rozpoczęły się 9 listopada, tego samego dnia, w którym zakończył się strajk związku aktorów SAG-AFTRA. ZOBACZ TEŻ: "Sukcesja" triumfuje na Złotych Globach. Serial zdobył cztery statuetki

"Biały Lotos 3" - kiedy premiera?

- "Biały Lotos 3" miał mieć premierę w 2024 roku, ale prawdopodobnie zostanie ona przesunięta na 2025 rok - powiedział cytowany przez portal Deadline Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO Max. Zdjęcia rozpoczną się w lutym w okolicach Koh Samui, Phuket i Bangkoku. "Cieszymy się, że możemy współpracować z Urzędem Turystyki Tajlandii, aby zrealizować kreatywną wizję Mike'a i zaprezentować wszystko, co ten piękny kraj ma do zaoferowania, podczas, gdy kolejna grupa gości przybędzie do hotelu Biały Lotos", napisał w oświadczeniu Janet Graham Borba, EVP of Production, HBO & Max. "Jesteśmy zaszczyceni, że Tajlandia została wybrana jako miejsce, w którym powstanie długo oczekiwany sezon "Białego Lotosu". Egzotyczne, naturalne piękno królestwa, bogate zabytki i różnorodne krajobrazy to idealne miejsca, aby podzielić się naszą fascynującą kulturą, kuchnią, najwyższej klasy ofertą wellness i luksusem, a co najważniejsze tajską gościnnością - dodał Thapanee Kiatphaibool, gubernator Urzędu ds. Turystyki Tajlandii. - Tajlandia od dawna uważana jest za jedną z ulubionych filmowych lokacji na świecie".

"Biały Lotos" - nagrody

"Biały Lotos" to jednen z najgłośniejszych seriali ostatnich lat. Pierwszy sezon, którego premiera odbyła się w lipcu 2021 roku, otrzymał 20 nominacji do nagrody Emmy w 13 kategoriach i zdobył 10 statuetek, najwięcej spośród wszystkich produkcji tego roku. Drugi sezon, którego premiera odbyła się w grudniu 2022 roku, zdobył 23 nominacje do nagrody Emmy, w tym dla Najlepszego serialu dramatycznego.

"Biały Lotos 2" HBO Max

Dwa pierwsze sezony serialu "Biały Lotos" można obejrzeć w Playerze i na HBO Max. Jest to produkcja HBO Max należącego do Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.

Autor:joan//mro

Źródło: HBO Max, deadline.com