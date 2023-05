"Biały Lotos 3". Reżyser zapowiada "świeży tajemniczy wątek"

O czym jest serial "Biały Lotos"?

Orsi opowiedziała, w jakich okolicznościach Mike White poinformował ją, że myśli o drugim sezonie serialu. - Akurat byłam na obozie z moimi dziećmi i rodziną. Wszyscy mieliśmy w ten weekend powstrzymać się od korzystania z technologii. Ale właśnie pojawił się finał, więc schowałam się za krzakiem i go obejrzałam. Potem zadzwoniłam do Mike'a, ukrywając się przed wszystkimi, którzy byli z dala od ekranów, i zapytałam go, co teraz (...) A on mówi: Jedyna rzecz, którą chcę robić dalej to Biały Lotos. Tylko teraz umieszczę go w innym kraju - wspomina.