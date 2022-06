Beyoncé powraca z nowym singlem. "Nie złamiesz mojego ducha"

Beyoncé wypuściła singiel zapowiadający nową płytę. "Bey wróciła i świetnie sypia" - śpiewa artystka w utworze zatytułowanym "Break My Soul". To muzyczny powrót do lat 90. i stylu house oraz do muzyki tanecznej.

Taneczny kawałek "Break My Soul" Beyoncé pojawił się w serwisach streamingowych dobę przed pierwszym dniem lata. "Nie złamiesz mojego ducha" - powtarza piosenkarka w refrenie. Utwór nawiązuje do lat 90. i gatunku house. "Czuję się surrealistycznie, będąc znowu w jednej piosence z królową Beyoncé. To dla mnie zaszczyt" - napisała na Twitterze amerykańska raperka Big Freedia. Fragmenty jej utworów zostały wkomponowane w "Break My Soul". To kolejna współpraca artystek.

W ciągu kilkunastu godzin utwór na YouTubie został odtworzony ponad dwa miliony razy.

Beyoncé na okładce "Vogue'a"

Singiel zapowiada płytę o nazwie "Renaissance" (z ang. renesans), która ma się ukazać 29 lipca. Będzie to pierwszy album artystki od 2016 roku, kiedy to wypuściła "Lemonade". Nową płytę artystka promuje na okładce brytyjskiego, lipcowego wydania "Vogue'a". Kilka dni wcześniej Beyoncé usunęła zdjęcia profilowe ze swoich mediów społecznościowych, co ma symbolizować nową erę w jej muzyce.

Autor:mbl//az

Źródło: Instagram, Thy Sky News