Betty White zmarła trzy tygodnie przed 100. urodzinami. Podano przyczynę śmierci

Do najbliższego piątku PKN Orlen ma przedstawić KE dokumenty związane z przejęciem Lotosu, w tym umowy sprzedaży aktywów wskazanych przez Komisję. - Zyski z połączenia Orlenu i Lotosu będą dużo większe niż straty spowodowane sprzedażą - decyzją KE - udziałów Lotosu na przykład części stacji benzynowych - ocenił szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacek Sasin. Jak dodał, "my byśmy woleli, jako państwowy właściciel, abyśmy nie musieli niczego zbywać, aby ta fuzja była takim prostym połączeniem Orlenu i Lotosu". Pytany, kiedy i do kogo trafią aktywa Lotosu, odpowiedział, że będzie to podane w najbliższych dniach.