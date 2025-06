Hip-Hop History Orchestra Źródło: JIMEK MUSIC

Kluczowe fakty: Snoop Dogg był jedną z najważniejszych gwiazd tegorocznej gali BET Awards.

Podczas występu raper przypomniał swoje hity. Towarzyszyła mu niewielka orkiestra pod batutą Radzimira Dębskiego.

To nie pierwszy raz, gdy Dębski, znany również jako Jimek, zwrócił na siebie uwagę Hollywood.

BET Awards to nagrody doceniające osoby czarne oraz przedstawicieli innych amerykańskich grup niedostatecznie reprezentowanych w przestrzeni publicznej za ich dokonania w muzyce, filmie, sporcie oraz filantropii. Przyznawane są obecnie w 21 kategoriach przez przedstawicieli branży muzycznej, mediów oraz blogerów. Show - jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej - "przyciąga najjaśniejsze gwiazdy muzyki, filmu, telewizji oraz sportu, aby wspólnie uhonorować talenty, kształtujące rozwijające kulturę".

W 2015 roku stworzona została nagroda specjalna Ultimate Icon Award. Doceniani nią są twórcy, których dorobek uznawany jest za kultowy zarówno przez fanów, jak i krytyków, ze względu na znaczący wkład w kulturę. W latach 2015-2020 uhonorowano nią zaledwie trzy osoby: Whitney Houston (2015), Debrę L. Lee (2018) oraz Tylera Perry'ego (2019).

W tym roku - w trakcie jubileuszowej 25. edycji BET Awards - specjalne laury przyznano czterem czarnym legendom: Mariah Carey, Jamie Foxxowi, Kirkowi Franklinowi oraz Snoop Doggowi. Dla tego ostatniego jest to szczególna forma docenienia jego ponad 30-letniej kariery. Odbierając nagrodę z rąk Dr. Dre, Snoop Dogg pojawił się na scenie w towarzystwie żony Shante Broadus.

Raper dziękował swoim nauczycielom, współpracownikom, dzieciom, wnukom oraz "pięknej żonie", która jest jego "największą inspiracją". - To dzięki niej jestem twardy jak skała. Jeśli w moim życiu jest Bóg i jest moja królowa, to mogę stawić czoła wszystkiemu. Od zawsze (żona - red.) jest dla mnie wszystkim - mówił raper.

Artysta mówił również, co znaczy dla niego określenie "ikona". - Hip-hop dał mi głos. Dał mi cel - podkreślał. - Bycie ikoną nie ma nic wspólnego ze sławą. Tu chodzi o spuściznę. O to wszystko, co budujesz, co po sobie zostawiasz i kogo po drodze wspierasz - stwierdził.

Snoop Dogg i orkiestra pod batutą Jimka

Po krótkiej przerwie Snoop Dogg wrócił na scenę. Bardzo szybko okazało się, że w występie towarzyszy mu niewielka orkiestra dyrygowana przez Polaka Radzimira Dębskiego, znanego również pod pseudonimem Jimek. Polski kompozytor, muzyk, dyrygent oraz producent muzyczny międzynarodową uwagę przyciągnął w 2012 roku, gdy został wybrany przez Beyonce, aby zremiksować jej singiel "End of Time".

Dębski w ciągu ostatniej dekady dał się poznać przede wszystkim dzięki wyjątkowym projektom, w których łączy świat hip-hopu i orkiestry symfonicznej. Jego składanka "Historia hip-hopu", która była częścią koncertu "2015" przygotowanego wspólnie z Miuoshem (Miłoszem Boryckim) i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, stała się międzynarodowym hitem. Dębskim zachwycali się między innymi Ashton Kutcher, Prodigy, Pharoahe Monch czy M.O.P.

Ogromna część dotychczasowego dorobku 38-latka to autorstwo bądź wykonanie muzyki do produkcji filmowych i telewizyjnych. Tylko w ostatnich latach skomponował muzykę do takich filmów jak "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", "Atak paniki", "Kobieta z..." czy "Cisza nocna".

Podczas ośmiominutowego występu Snoop Dogg przypomniał swoje największe przeboje, w tym: "Unsung Heroes", "Drop It Like It's Hot", "Nuthin' But a 'G' Thang", "Outstanding" czy "Ain't No Fun (If the Homies Can’t Have None)". Do Snoop Dogga dołączyli Charlie Wilson w trakcie "Outstanding" czy Warren G i Kurupt w zamykającym składankę "Ain't No Fun (If the Homies Can’t Have None)".