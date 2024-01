Bestsellery Empiku 2023. Oto nominowani

Dziś ogłoszono listę nominacji do Bestsellerów Empiku 2023. Kto jest nominowany? Szansę na nagrodę mają m.in. Depeche Mode, Katarzyna Nosowska, Jakub Żulczyk, Lana Del Rey, Camilla Läckberg, Kwiat Jabłoni, Daria Zawiałow i Agnieszka Holland.

Jak co roku Empik przyzna nagrody twórcom, których książki, płyty, filmy, audiobooki czy podcasty najbardziej przypadły do gustu klientom sieci - czytelnikom, słuchaczom, widzom. Decydują wyniki sprzedaży. Nagrody wręczone będą już po raz dwudziesty piąty.

Na gali przyznane zostaną również nagrody w kategoriach "Odkrycia Empiku" oraz "Internetowy twórca roku".

Gdzie obejrzeć galę Bestsellery Empiku 2023

Gala Bestsellery Empiku 2023 odbędzie się 13 lutego. Będzie ją można oglądać od godziny 19.15 na YouTube oraz na Facebooku Empiku. Od 20.15 będzie natomiast transmitowana przez telewizję TVN.

Gospodarzami transmisji internetowej będą: Julia Wieniawa, Aleksandra Domańska i Damian Tkaczuk, a galę telewizyjną poprowadzi Marcin Prokop.

W ubiegłym roku Bestsellery Empiku wręczono po raz 24., tegoroczna edycja będzie już 25. TVN

Gala Bestsellery Empiku 2023 to nie tylko wręczenie nagród, ale też występy czołowych polskich muzyków. W tym roku na scenie pojawią się m.in. Daria Zawiałow, Kortez, Nosowska, Kwiat Jabłoni, Kacperczyk, Kaśka Sochacka, Brodka, Julia Wieniawa, AVI oraz Dawid Tyszkowski.

Bestsellery Empiku 2023. Pełna lista nominowanych: muzyka

Rock

72 Seasons - Metallica Hackney Diamonds - The Rolling Stones Memento Mori - Depeche Mode Męskie Granie 2023 - Różni wykonawcy Rush! - Måneskin

Pop

Bankiet u sanah - sanah Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd - Lana Del Rey Dziewczyna Pop - Daria Zawiałow Naucz mnie tańczyć - Kortez Pokaz slajdów - Kwiat Jabłoni

Rap i Hip-hop

1-800-Oświecenie - Taco Hemingway Mały Książę - Avi Na Waszych Oczach - Polska Wersja PROXL3M - PROXL3M STYXXX - ReTo

Bestsellery Empiku 2023. Pełna lista nominowanych: film

Kino polskie

Chłopi - DK Welchman, Hugh Welchman Filip - reż. Michał Kwieciński Teściowie 2 - reż. Kalina Alabrudzińska Uwierz w Mikołaja - reż. Anna Wieczur Zielona granica - reż. Agnieszka Holland

Kino familijne

Kot w butach: Ostatnie życzenie - reż. Joel Crawford Między nami żywiołami - reż. Peter Sohn Spider-Man: Poprzez Multiwersum - reż. Joaquim Dos Santos, Kemp Powers Super Mario Bros. Film - reż. Aaron Horvath Wonka - reż. Paul King

Bestsellery Empiku 2023. Pełna lista nominowanych: książka

Literatura piękna

"Cudowne lata" - Valerie Perrin, Wydawnictwo Albatros "Dawno temu w Warszawie" - Jakub Żulczyk, Świat Książki "Nie mylić z miłością" - Katarzyna Nosowska, Wielka Litera "Sydonia. Słowo się rzekło" - Elżbieta Cherezińska, Wydawnictwo Zysk i S-ka "Zanim wystygnie kawa. Opowieści z kawiarni" - Toshikazu Kawaguchi, Grupa Wydawnicza Relacja

Kryminał i thriller

"Kukułcze jajo" - Camilla Läckberg, Wydawnictwo Czarna Owca "Kult" - Camilla Läckberg, Henrik Fexeus, Wydawnictwo Czarna Owca "Uwięziona" - B.A. Paris, Wydawnictwo Albatros "Widmo Brockenu" - Remigiusz Mróz, Wydawnictwo Filia "Za wszelką cenę" - Harlan Coben, Wydawnictwo Albatros

Literatura obyczajowa i young adult

"Co wyszeptał nam deszcz" - Joanna Balicka, Wydawnictwo NieZwykłe "Different. Students, tom 2" - Aleksandra Negrońska, Wydawnictwo NieZwykłe "For sure not you. Westwood Academy, tom 1" - Weronika Ancerowicz, Wydawnictwo NieZwykłe "My Beloved Monster" - Marta Łabęcka, BeYA "Rodzina Monet. Królewna, tom 2, część 1" - Weronika Anna Marczak, You&YA

Literatura faktu

"Chłopki. Opowieść o naszych babkach" - Joanna Kuciel-Frydryszak, Wydawnictwo Marginesy "Cieszę się, że moja mama umarła" - Jennette McCurdy, tłumaczenie Magdalena Moltzan-Małkowska, Prószynski Media "Najlepsze miejsce na świecie" - Jacek Bartosiak, Wydawnictwo Literackie "Prezydent. Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Aleksandrem Kaczorowskim" - Aleksander Kaczorowski, Znak Literanova "Ten drugi" - Książę Harry, tłumaczenie zbiorowe, Wydawnictwo Marginesy

Literatura polska dla dzieci

"Bądź sobą, Pinku! Książka o asertywności i stawianiu granic dla dzieci i dla rodziców trochę też" - Urszula Młodnicka, ilustracje: Agnieszka Waligóra, CzytaLisek "Bebechy, czyli ciało człowieka pod lupą" - Adam Mirek, ilustracje: Kasia Cerazy, Znak Emotikon "Budowa Twojego ciała. Co jest czym i jak działa" - Róża Hajkuś, ilustracje: Paweł Gierliński, CzytaLisek "Magiczne drzewo. Zaginiona para, tom 13" - Andrzej Maleszka, Znak Emotikon "Sekretna historia ludz… skarpetek, tom 2" - Justyna Bednarek, ilustracje: Daniel de Latour, Poradnia K

Bestsellery Empiku 2023. Pełna lista nominowanych: książka: audio

Audiobooki

"Chłopki. Opowieść o naszych babkach" - Joanna Kuciel-Frydryszak, czyta Maria Peszek, Wydawnictwo Marginesy "Florystki" - Alicja Sinicka, czyta Anna Szawiel, Wydawnictwo W.A.B. "Ludzie z mgły" - Izabela Janiszewska, czyta Filip Kosior, Czwarta Strona "Rodzina Monet. Królewna, tom 2, część 1" - Weronika Anna Marczak, czyta Zuzanna Pawlukiewicz-Jaworska, You&YA "Przędza. W poszukiwaniu wewnętrznej wolności" - Natalia de Barbaro, czyta Maja Ostaszewska, Wydawnictwo Agora

Superprodukcja Audio

"Fucking Monterosa" - Anna Kazejak, Filip Kasperaszek, Ewa Rozenbajgier, Empik Go "Mierzeja 2. Ostatni przypływ" - Wojtek i Zygmunt Miłoszewscy Empik Go, Wydawnictwo W.A.B. "Przygody Baltazara Gąbki" - Stanisław Pagaczewski Empik Go, Wydawnictwo Literackie "Skóra" - Katarzyna Janiszewska, Empik Go "Stacja" - Jakub Szamałek, Empik Go, Wydawnictwo W.A.B.

Podcast

"Dialogi Waginy i Penisa 2" - Jagna Kaczanowska, Beata Biały, Andrzej Gryżewski "Egzorcyzmy. Przerażająca historia Anneliese Michel" - Mikołaj Kołyszko "Kieruj się w kosmos" - Jarosław Juszkiewicz "Kryminatorium. Mordercy PRL" - Marcin Myszka "Profiler" - Jolanta Gwardys, Jan Gołębiowski

Odkrycia Empiku

Literatura

Grzegorz Bogdał - "Idzie tu wielki chłopak", Czarne Maria Halber - "Strużki", Cyranka Łukasz Krukowski - "Mam przeczucie", Cyranka Małgorzata Lebda - "Łakome", ZNAK Agnieszka Pajączkowska - "Nieprzezroczyste. Historie chłopskiej fotografii", Czarne

Muzyka

Asster - "Mowa węży", Asster / e-muzyka Dawid Grzelak x mop - "Warszawa Dawidy", Sony Music Entertainment Poland Anastazja Ivahnenko aka Ta Ukrainka - "Zgrzyt", 2trackrecords, e-muzyka Kathia - "Przestrzeń", Universal Music Polska Dawid Tyszkowski - "Mój kot zaginął i już raczej nie wróci", Fonobo Label, SMPB

Film

Piotr Biedroń - "W nich cała nadzieja" Kordian Kądziela, Maciej Buchwald - "1670" Grzegorz Dębowski - "Tyle co nic" Paweł Maślona - "Kos" Kamila Tarabura, Katarzyna Warzecha - "Absolutni debiutanci"

Internetowy twórca roku

Alicja Defratyka Adam Mirek Doktor z TikToka Dudek o historii Globstory Ola Żebrowska ORB Podcastex Rozkoszny Ubrania do oddania

