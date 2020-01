"Zagorzały członek SA". Nazistowska przeszłość pierwszego dyrektora Berlinale ujawniona

W środę w internetowym wydaniu "Die Zeit" ukazał się tekst Katji Nicodemus "Ein eifriger SA-Mann" ("Zagorzały członek SA"), w którym przedstawia efekty blisko rocznych badań nad przeszłością Bauera. Dziennikarka dotarła do dokumentów w Archiwum Federalnym oraz Berlińskim Archiwum Krajowym, z których wynika, że Bauer był członkiem NSDAP i SA do upadku reżimu w 1945 roku pracował w założonej przez Josepha Goebbelsa Intendenturze Filmowej Rzeszy (Reichsfilmintendant).

Z tekstu Nicodemus wynika, że Bauer od 1942 roku odpowiadał za sprawy personalne w kinowych produkcjach, decydował m.in. o tym jacy reżyserzy, aktorzy i operatorzy zostaną zaangażowani do pracy. Miał również wpływ na to, którzy twórcy zostaną zwolnieni z obowiązków na rzecz "wysiłku wojennego", a którzy trafią na front, albo do fabryk amunicji.