Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Złoty Niedźwiedź dla niemieckiego filmu "Gelbe Briefe"

|
Ilker Catak (Złoty Niedźwiedź)
Ostatnie przygotowania do Berlinale 2026 (wideo z 10.02.2026)
Źródło: Reuters
Jury Konkursu Głównego Berlinale 2026 przyznało Złotego Niedźwiedzia filmowi "Gelbe Briefe" w reżyserii Ilkera Cataka. Srebrnymi Niedźwiedziami nagrodzone zostały także między innymi filmy "Kurtulus" oraz "Queen at Sea".

76. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie potrwa jeszcze jeden dzień, ale w sobotni wieczór odbyła się ceremonia zamknięcia. Wręczono najważniejsze nagrody, w tym te w Konkursie Głównym.

Przewodniczącym jury tegorocznego Konkursu Głównego został jeden z najwybitniejszych przedstawicieli niemieckiego kina w historii filmu - Wim Wenders. Należy do wąskiego grona osób, które w swoim dorobku mają weneckiego Złotego Lwa oraz canneńską Złotą Plamę. Razem z Niemcem konkursowe filmy oceniało jury w składzie: 

  • Min Bahadur Bham - nepalski filmowiec, któremu międzynarodowe uznanie przyniosły między innymi filmy "Bansulli" (2012) oraz "Czarna kura" (2015); 
  • Bae Doona - południowokoreańska aktorka i fotografka, znana miedzy innymi z ról w "Atlasie chmur" (2012) czy "Baby Broker" (2022) oraz w serialu "Sense8";
  • Shivendra Singh Dungarpur - indyjski filmowiec, twórca filmów dokumentalnych, archiwista i rekonstruktor filmowy;
  • Reinaldo Marcus Green - amerykański filmowiec, reżyser między innymi takich tytułów jak "Monster and Men" czy "Król Richard: Zwycięska rodzina"; 
  • Hikari - japońska filmowczyni, której międzynarodowe uznanie przyniosły między innymi "37 sekund" (2019) czy "Rodzina do wynajęcia" (2025);
  • Ewa Puszczyńska - polska producentka filmowa i telewizyjna, ciesząca się międzynarodowym uznaniem; wyprodukowała między innymi "Idę" (2013), "Zimną wojnę" (2018), "Aidę" (2020), "Strefę interesów" (2023) oraz "Prawdziwy ból" (2024). 
Jury Konkursu Głównego Berlinale 2026
Jury Konkursu Głównego Berlinale 2026
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Decyzją jury Złotym Niedźwiedziem został nagrodzony film "Gelbe Briefe" w reżyserii Ilkera Cataka. To pierwszy niemiecki film nagrodzony najważniejszą nagrodą Berlinale od 2004 roku, gdy Złoty Niedźwiedź trafił do "Głową w mur" Fatiha Akina. Catak jest niemieckim reżyserem tureckiego pochodzenia. Międzynarodowy rozgłos zdobył filmem "Pokój nauczycielski", który dwa lata temu nominowany był do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

Ilker Catak
Ilker Catak
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Drugą co do ważności nagrodę festiwalu Srebrnego Niedźwiedzia - Wielką Nagrodę Jury otrzymał film "Kurtulus" w reżyserii Emina Alpera.

Emin Alper
Emin Alper
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Aktorskie sławy z nagrodami

Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą rolę główną otrzymała Sandra Hueller za swoją grę w filmie "Rose" w reżyserii Markusa Schleinzera. To drugi Srebrny Niedźwiedź w dorobku jednej z najwybitniejszych niemieckich aktorek w historii. Pierwszą berlińską nagrodę otrzymała w 2006 roku za rolę w filmie Hansa-Christiana Schmida "Requiem".

Ewa Pusczyńska i Sandra Huller
Ewa Pusczyńska i Sandra Huller
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Jury przyznało Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą rolę drugoplanową nie jednej osobie a duetowi. Nagrodzeni zostali wybitni aktorzy brytyjscy Anna Calder-Marshall i Tom Courtenay za role w filmie "Queen at Sea". Calder-Marshall jest przede wszystkim legendą brytyjskiego teatru. Counrtenay w 2015 roku otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszego aktora za rolę w filmie "45 lat". W swoim dorobku ma również dwie oscarowe nominacje. Natomiast sam film "Queen at Sea" doceniony został Srebrnym Niedźwiedziem - Nagrodą Jury.

Tom Courtenay i Anna Calder-Marshall
Tom Courtenay i Anna Calder-Marshall
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Kolejnym Brytyjczykiem nagrodzonym w sobotni wieczór w Berlinie był Grant Gee, reżyser filmu "Everybody Digs Bill Evans". Gee doceniony został za najlepszą reżyserię. Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszy scenariusz otrzymała Geneviève Dulude-De Celles za wyreżyserowany przez siebie film "Nina Roza". Natomiast Srebrnego Niedźwiedzia za wybitne osiągnięcia artystyczne w filmie konkursowym otrzymali twórcy "Yo (Love is a Rebellious Bird)" - Anna Fitch i Banker White.

Berlinale 2026. Nagrodzeni w Konkursie Główny
Ilker Catak (Złoty Niedźwiedź)
Ilker Catak (Złoty Niedźwiedź)
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Emin Alper (Srebrny Niedźwiedź - Wielka Nagroda Jury)
Emin Alper (Srebrny Niedźwiedź - Wielka Nagroda Jury)
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Lance Hammer (Srebrny Niedźwiedź - Nagroda Jury)
Lance Hammer (Srebrny Niedźwiedź - Nagroda Jury)
Źródło: PAP/EPA/SEBASTIAN REUTER / POOL
Sandra Hueller (Srebrny Niedźwiedź za najlepszą rolę główną)
Sandra Hueller (Srebrny Niedźwiedź za najlepszą rolę główną)
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Tom Courtenay i Anna Calder-Marshall (Srebrny Niedźwiedź za najlepszą rolę drugoplanową)
Tom Courtenay i Anna Calder-Marshall (Srebrny Niedźwiedź za najlepszą rolę drugoplanową)
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Grant Gee (Srebrny Niedźwiedź za najlepszą reżyserię)
Grant Gee (Srebrny Niedźwiedź za najlepszą reżyserię)
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Geneviève Dulude-De Celles (Srebrny Niedźwiedź za najlepszy scenariusz)
Geneviève Dulude-De Celles (Srebrny Niedźwiedź za najlepszy scenariusz)
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Anna Fitch i Banker White (Srerbny Niedźwiedź za wybitne osiągnięcia artystyczne)
Anna Fitch i Banker White (Srerbny Niedźwiedź za wybitne osiągnięcia artystyczne)
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Berlinale 2026. Lista nagrodzonych w Konkursie Głównym

  • Złoty Niedźwiedź: "Gelbe Briefe" reż. Ilker Catak
  • Srebrny Niedźwiedź - Wielka Nagroda Jury: "Kurtulus" reż. Emin Alper
  • Srebrny Niedźwiedź - Nagroda Jury: "Queen at Sea" reż. Lance Hammer
  • Srebrny Niedźwiedź za najlepszą główną rolę: Sandra Hueller "Rose" (reż. Markus Schleizner)
  • Srebrny Niedźwiedź za najlepszą rolę drugoplanową: Anna Calder-Marshall i Tom Courtenay za role w filmie "Queen at Sea" (reż. Lance Hammer)
  • Srebrny Niedźwiedź za najlepszą reżyserię: Grant Gee "Everybody Digs Bill Evans"
  • Srebrny Niedźwiedź za najlepszy scenariusz: Geneviève Dulude-De Celles "Nina Roza" (reż. Geneviève Dulude-De Celles)
  • Srebrny Niedźwiedź za wybitne osiągnięcia artystyczne: Anna Fitch i Banker White "Yo (Love is a Rebellious Bird)"
Berlinale 2026. Pięć konkursowych perełek
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Berlinale 2026. Pięć konkursowych perełek

Tomasz-Marcin Wrona

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Udostępnij:
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Dziurkacz chmurowy (cavum) w Białymstoku
Dziura w niebie. Rzadkie zjawisko nad Białymstokiem
METEO
Karol Nawrocki
Profesor Zoll o ustawie prezydenta. "Jakiś absurd"
imageTitle
Magiczne pokazy na tafli w Mediolanie. Trwa gala mistrzów
RELACJA
Komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń
"Oglądamy każdą złotówkę" Komendant główny policji o "niezbędnych" środkach z SAFE
imageTitle
Sensacyjna porażka Realu. Doskonała passa przerwana
EUROSPORT
imageTitle
Higgins wciąż to ma. Może zostać najstarszym mistrzem w historii
EUROSPORT
Możliwy deszcz ze śniegiem
Noc pod znakiem opadów, miejscami marznących
METEO
imageTitle
Wielkie odliczanie. Każdy chce zobaczyć finał marzeń
EUROSPORT
Radiowóz policyjny (zdjęcie ilustracyjne)
Dziecko wypadło przez balkon. Ojciec w rękach policji
imageTitle
Miał jeździć dla Kazachstanu, został ikoną Holandii
EUROSPORT
Radzimir Dębski "Jimek"
Jimek: nie chciałem się wyprowadzać, by po latach wrócić z obcym akcentem
Tomasz-Marcin Wrona
Nadchodzi wiosna, Tarnów (Małopolskie)
Sobota pachniała wiosną
METEO
imageTitle
Klasyfikacja medalowa igrzysk. Które miejsce zajmuje Polska?
EUROSPORT
imageTitle
Kane goni rekord Lewandowskiego. Dobry występ Kamińskiego
EUROSPORT
Masud Pezeszkijan
Trump groził atakiem. Przywódca Iranu odpowiedział
Świat
imageTitle
Dumny chorąży Semirunnij. "Będę trzymał polską flagę najwyżej, jak mogę"
EUROSPORT
58 min
Kompania Kurta
Gromią Rosjan w "strefie śmierci". Kim są Kurt i jego ludzie?
Superwizjer. Podcast
Trzęsienie ziemi na Słowacji
Trzęsienie ziemi na Słowacji
METEO
Donald Trump
Kolejny ruch Trumpa. Europa odpowie "bazooką"?
Świat
imageTitle
Przeklęte kilkanaście sekund. Stypendium dla Polaków było o krok
EUROSPORT
Indie, stan Jharkhand
"Błagałem ze złożonymi rękami". Spalili kobietę i niemowlę
Świat
imageTitle
Bobslejowe szaleństwo i festiwal wywrotek w Cortinie. "No leży, leży. Niemożliwe!"
EUROSPORT
Odwilż, roztopy, idzie wiosna, pogoda
Temperatura mocno poszybuje. Ile stopni będzie
METEO
Viktor Orban
"Drogi Donaldzie...". Orban odpowiada Tuskowi
Świat
imageTitle
Nie dla nich bieg masowy. Semirunnij i Czerwonka bez awansu
EUROSPORT
imageTitle
"Na ostatnich metrach wzięłam norweskie Ferrari". Polka dumna po finiszu jak marzenie
EUROSPORT
Karambol na S3
Karambol na drodze ekspresowej. Jedna osoba nie żyje, cztery ranne
Wrocław
NAFO. "Wszystko, co robimy, jest jasne i ma bardzo dobre fundamenty"
Obserwuj, namierz, wyśmiej. Trollują propagandę Kremla, inni idą w ich ślady
Michał Istel
Phil Specter przez kilka dekad sprawował funkcję szefa Microsoft Games
Odchodzi po 38 latach. Zmiany w Microsoft
BIZNES
Roztopy, odwilż, Polska
"Śnieg zacznie się intensywnie topić". Co to dla nas oznacza
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica