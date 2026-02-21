Złoty Niedźwiedź dla niemieckiego filmu "Gelbe Briefe"

Ostatnie przygotowania do Berlinale 2026 (wideo z 10.02.2026) Źródło: Reuters

76. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie potrwa jeszcze jeden dzień, ale w sobotni wieczór odbyła się ceremonia zamknięcia. Wręczono najważniejsze nagrody, w tym te w Konkursie Głównym.

Przewodniczącym jury tegorocznego Konkursu Głównego został jeden z najwybitniejszych przedstawicieli niemieckiego kina w historii filmu - Wim Wenders. Należy do wąskiego grona osób, które w swoim dorobku mają weneckiego Złotego Lwa oraz canneńską Złotą Plamę. Razem z Niemcem konkursowe filmy oceniało jury w składzie:

Min Bahadur Bham - nepalski filmowiec, któremu międzynarodowe uznanie przyniosły między innymi filmy "Bansulli" (2012) oraz "Czarna kura" (2015);

Bae Doona - południowokoreańska aktorka i fotografka, znana miedzy innymi z ról w "Atlasie chmur" (2012) czy "Baby Broker" (2022) oraz w serialu "Sense8";

Shivendra Singh Dungarpur - indyjski filmowiec, twórca filmów dokumentalnych, archiwista i rekonstruktor filmowy;

Reinaldo Marcus Green - amerykański filmowiec, reżyser między innymi takich tytułów jak "Monster and Men" czy "Król Richard: Zwycięska rodzina";

Hikari - japońska filmowczyni, której międzynarodowe uznanie przyniosły między innymi "37 sekund" (2019) czy "Rodzina do wynajęcia" (2025);

Ewa Puszczyńska - polska producentka filmowa i telewizyjna, ciesząca się międzynarodowym uznaniem; wyprodukowała między innymi "Idę" (2013), "Zimną wojnę" (2018), "Aidę" (2020), "Strefę interesów" (2023) oraz "Prawdziwy ból" (2024).

Jury Konkursu Głównego Berlinale 2026 Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Decyzją jury Złotym Niedźwiedziem został nagrodzony film "Gelbe Briefe" w reżyserii Ilkera Cataka. To pierwszy niemiecki film nagrodzony najważniejszą nagrodą Berlinale od 2004 roku, gdy Złoty Niedźwiedź trafił do "Głową w mur" Fatiha Akina. Catak jest niemieckim reżyserem tureckiego pochodzenia. Międzynarodowy rozgłos zdobył filmem "Pokój nauczycielski", który dwa lata temu nominowany był do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

Ilker Catak Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Drugą co do ważności nagrodę festiwalu Srebrnego Niedźwiedzia - Wielką Nagrodę Jury otrzymał film "Kurtulus" w reżyserii Emina Alpera.

Emin Alper Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Aktorskie sławy z nagrodami

Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą rolę główną otrzymała Sandra Hueller za swoją grę w filmie "Rose" w reżyserii Markusa Schleinzera. To drugi Srebrny Niedźwiedź w dorobku jednej z najwybitniejszych niemieckich aktorek w historii. Pierwszą berlińską nagrodę otrzymała w 2006 roku za rolę w filmie Hansa-Christiana Schmida "Requiem".

Ewa Pusczyńska i Sandra Huller Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Jury przyznało Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą rolę drugoplanową nie jednej osobie a duetowi. Nagrodzeni zostali wybitni aktorzy brytyjscy Anna Calder-Marshall i Tom Courtenay za role w filmie "Queen at Sea". Calder-Marshall jest przede wszystkim legendą brytyjskiego teatru. Counrtenay w 2015 roku otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszego aktora za rolę w filmie "45 lat". W swoim dorobku ma również dwie oscarowe nominacje. Natomiast sam film "Queen at Sea" doceniony został Srebrnym Niedźwiedziem - Nagrodą Jury.

Tom Courtenay i Anna Calder-Marshall Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Kolejnym Brytyjczykiem nagrodzonym w sobotni wieczór w Berlinie był Grant Gee, reżyser filmu "Everybody Digs Bill Evans". Gee doceniony został za najlepszą reżyserię. Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszy scenariusz otrzymała Geneviève Dulude-De Celles za wyreżyserowany przez siebie film "Nina Roza". Natomiast Srebrnego Niedźwiedzia za wybitne osiągnięcia artystyczne w filmie konkursowym otrzymali twórcy "Yo (Love is a Rebellious Bird)" - Anna Fitch i Banker White.

Berlinale 2026. Lista nagrodzonych w Konkursie Głównym

Złoty Niedźwiedź: "Gelbe Briefe" reż. Ilker Catak

Srebrny Niedźwiedź - Wielka Nagroda Jury: "Kurtulus" reż. Emin Alper

Srebrny Niedźwiedź - Nagroda Jury: "Queen at Sea" reż. Lance Hammer

Srebrny Niedźwiedź za najlepszą główną rolę: Sandra Hueller "Rose" (reż. Markus Schleizner)

Srebrny Niedźwiedź za najlepszą rolę drugoplanową: Anna Calder-Marshall i Tom Courtenay za role w filmie "Queen at Sea" (reż. Lance Hammer)

Srebrny Niedźwiedź za najlepszą reżyserię: Grant Gee "Everybody Digs Bill Evans"

Srebrny Niedźwiedź za najlepszy scenariusz: Geneviève Dulude-De Celles "Nina Roza" (reż. Geneviève Dulude-De Celles)

Srebrny Niedźwiedź za wybitne osiągnięcia artystyczne: Anna Fitch i Banker White "Yo (Love is a Rebellious Bird)"