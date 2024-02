Berlinale 2024. Złoty Niedźwiedź dla filmu "Dahomey" Mati Diop

czytaj dalej

Straciłam możliwość, by spokojnie żyć, planować, o czymś marzyć - mówiła w "Faktach po Faktach" ukraińska dziennikarka Lesia Vakuliuk. Rzeczniczka PAH Helena Krajewska przebywająca w Kijowie podkreślała, że w Ukrainie "15 milionów osób potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej". - Mówi się troszeczkę, że Ukraińcy, Ukrainki przyzwyczaili się do tego, że jakoś obłaskawili sobie wojnę. To nie jest prawda. Starają się żyć na przekór temu, jaka to jest nienormalna sytuacja - dodała.